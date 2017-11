A világ legnagyobb vagyonkezelője bottal sem piszkálná a bitcoint

Csupán egyetlen precedens kellene, hogy a bitcoint közvetlenül összekössék a terrorizmussal, aminek következtében az amerikai felügyelet komoly lépéseket tenne a kriptodeviza ellen. Ez az a fajta kockázat, amit nem lehet számszerűsíteni.

A szakember fő ellenérvként az állami szabályozás hiányát hozta fel, de arra is kitért, hogy a bitcoin nem ért el elég széles tömegeket ahhoz, hogy pénzként tekintsünk rá, mivel a teljes forgalma még mindig eltörpül a legkisebb devizához képest is.- mondta Mark Haefele, az UBS wealth management részlegének a vezetőjeA bitcoin ára egyébként csak az elmúlt 3 napban 2000 dollárt emelkedett, amivel ismét megközelítette a 8000 dolláros határt.

A problémát lényegében az okozza, hogy az anno Satoshi által meghatározott, és jelenleg is érvényes blokkméret 1 megabyte, ami viszont a mára már 300 ezerre duzzadt napi tranzakciószám kezelésére kevésnek bizonyul. ( A bitcoin blokkok gyakorlatilag a blockchain - a főkönyv - építőelemei, bennók tárolódk az összes tranzakció). Ez gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy a tranzakciószám növekedésével egyre hosszabb ideig tart (és jóval drágább is) egy-egy tranzakció megerősítése tehát a blokkláncba történő rögzítése, amivel az egyik tábor szerint a bitcoin épp az egyik leghasznosabb tulajdonságait veszti el. A blokkméret növelése valamilyen formában ennek fényében egyre sürgetőbb téma, azonban egyelőre nem alakult ki konszenzus arról, hogy a gyakorlatban ez hogyan is lenne a legegyszerűbben megvalósítható.

Egyébként az elmúlt bő egy hétben hatalmas mozgásokat láthattunk a bitcoin árfolyamában, a múlt héten még azt azt követően kezdett mélyrepülésbe a bitcoin árfolyama, hogy a Segwit2x projektvezetője bejelentette, hogy visszahívják a november közepére időzített hardfork kezdeményezést. A bitcoin ára ingadozott a bejelentés nyomán, eleinte 8000 dollárig is emelkedtek a jegyzések, majd percek alatt több mint 1000 dollárt esett az árfolyam, végül egészen 5600 dollárig is estek a jegyzések. A hírek szerint a SeGWit2x-et pártolók belátták, hogy nem fog konszenzus születni a hardfork kapcsán, így lehetetlenné vált, hogy végrehajtsák a blokkméret növelését, ezért is - legalábbis egyelőre - visszahívják a kezdeményezést.