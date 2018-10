A világon minden harmadik ember függ valamilyen szinten a Facebooktól

A felhasználószám

Tovább növekedett a Facebook felhasználóinak száma a július-szeptemberi negyedévben, a naponta aktív felhasználók száma 1,49 milliárd volt, 9 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt, a havonta aktív felhasználók száma pedig 10 százalékkal nőtt, 2,27 milliárdra. A második negyedévhez képest is nőtt a globális felhasználószám, a naponta és a havonta aktív felhasználók száma is 1,6 százalékkal emelkedett.sőt, második negyedéve csökken. A havonta aktív felhasználók száma az első negyedév végi 377 millióról 1 millióval csökkent a második és a harmadik negyedévben is. A többi régióban (még Észak-Amerikában is) növekedés volt, a legdinamikusabban az Ázsia-csendes-óceáni térségben nőtt a felhasználók száma, év/év alapon több mint 15 százalékkal, a második negyedévhez képest pedig 2,6 százalékkal. Már a régióból jön a Facebook felhasználóinak 40 százaléka.

A Facebook becslései szerint 2,6 milliárd ember használja a világon a Facebook valamelyik szolgáltatását (Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger), ami azt jelenti, hogy a világon minden harmadik ember (számításba véve a csecsemőktől kezdve az afrikai törzsekben élőkön át a Facebookról letiltott kínaiakat is). Közülük naponta 2 milliárdan legalább az egyiket használják.

A bevételek

A Facebookk jelentik, főként a mobil hirdetések, amelyek már a teljes hirdetési bevétel 92 százalékát teszi ki. Vannak félelmek, hogy az adatbiztonsággal kapcsolatos szabályozói szigorítások és az adatkezelési botrányok negatívan hathatnak a hirdetési bevételek alakulására, mivel a közösségi oldalak üzleti modelljének alapja, hogy pont a felhasználókról gyűjtött sokrétű információk felhasználásával tudnak jól targetált hirdetéseket kínálni, ami vonzó a hirdetők számára. De egyelőre ennek még nyoma sincs, a Facebook bevételei 33 százalékkal ugrottak meg az előző év azonos negyedévéhez képest.Igaz, hogy Ázsiában van a Facebook felhasználóinak nagy része, a bevétel mégis főként az Egyesült Államokban termelődik, közel a hirdetési bevételek fele jön a régióból. Az egy főre eső bevétel kiugróan magas Amerikában, 27,61 dollár volt a lezárt negyedévben és emelkedő trendet mutat. Ehhez képest Ázsiában ennek kevesebb, mint a tizede: egy felhasználó 2,67 dollár bevételt termelt a cégnek.

A költségek

A működési költségek a bevételeknél nagyobb mértékben emelkedtek, amiben szerepe lehetett annak, hogy jelentős bővülés volt a cégnél a munkaerő tekintetében. Szeptember végén 33 606 dolgozója volt a Facebooknak világszerte, ami 45 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest. A marketingköltségek szintén jelentősen nőttek az egy évvel ezelőtti szinthez képest, a bevételek 14 százalékát adták szemben az egy évvel korábbi 11 százaléknak.

A profit

Ennek megfelelően eredményszinten kisebb, "mindössze" 13 százalékos növekedésről számolt be a Facebook 2017 harmadik negyedévéhez képest, a profitráták pedig jelentősen romlottak: a működési eredményszint 8 százalékpontos csökkenéssel 42 százalékra esett, a nettó eredményszint pedig szintén 8 százalékponttal 38 százalékra csökkent.

Az egy részvényre jutó eredmény 1,76 dollár lett, ami kellemes meglepetést okozott, az elemzői konszenzus alapján ugyanis 1,48 dollárt vártak a piacok.

A készpénzállomány

Mit vár a jövőtől a menedzsment?

Árfolyamreakció

A cég készpénztermelő-képessége még mindig erős, a működési cash flow közel másfél milliárd dollárral volt több, mint egy évvel ezelőtt. Viszont jelentős saját részvény vásárlást vitt véghez a Facebook a lezárt negyedévben és a beruházásokra is többet költött, így közel 2 milliárd dollárral csökkent a negyedévben a készpénzállomány. De volt miből költekezni a cégnek, még így isMark Zuckerberg szerint előfordulhat a közeljövőben, hogy a bevételeknél nagyobb mértékben emelkednek a költségek a felhasználók érdeklődésének változásai miatt. A menedzsment becslései szerint 2018-ban 50-55 százalékkal emelkedhetnek a működési költségek, 2019-ben pedig 40-50 százalékkal.A videós tartalmak, a magán üzenetváltások és a biztonságosabb tartalmak kerülnek előtérbe a felhasználóknál. A Facebook három hónappal ezelőtt ugyanezt mondta, ennek ismétlése megerősíti, hogy tartósan negatív trend jöhet, ami 2019-ben is kitarthat - vélik elemzők.A fő probléma, hogy a felhasználók gyorsabb ütemben állnak át az üzenetküldésre és a videós tartalmakra annál, mint ahogy a cég kitalálná, hogy hogyan tud ezekre a felületekre hirdetéseket elhelyezni úgy, hogy még ne zavarja a felhasználókat. Közben az ázsiai országokból, például Indiából és Indonéziából özönlenek az új felhasználók, ahol viszont még az a feladat áll a Facebook előtt, hogy elcsábítsa a hirdetőket a televíziótól, a nyomtatott sajtóból és a kültéri hirdetésektől. Ezek miatt a folyamatok miatt az átlagos hirdetési árak csökkennek, viszont sok olyan üzleti lehetőség van az új szolgáltatásokban, amit a cég még nem használ ki, például a WhatsAppban, ami várhatóan 2019 előtt nem is lesz egy túl erős bevételi forrás.A növekedési kockázatok ellenére a Facebook árfolyama 2 százalékot emelkedett a negyedéves gyorsjelentés hatására a nyitás előtti kereskedésben. A Facebook nagyban kivette a részét az elmúlt hetek részvénypiaci eséséből, (de ez az egész technológia szektorra általánosan elmondható), a júliusi csúcshoz képest több mint 30 százalékos mínuszban jár a részvények árfolyama, ami azt jelenti, hogy technikailag medve piac van a részvények piacán. Már az év elejéhez képest is mínuszban van a Facebook árfolyama.