A Vodafone tulajdonába került a UPC

A Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország ezután közösen fejleszti majd gigabit képes mobil és vezetékes hálózatát és szolgáltatásait, hozzájárulva Magyarország fenntartható és inkluzív digitális növekedéséhez. A Vodafone az egyesülést követően mind a vállalati, mind a lakossági szegmensben képes lesz teljes körű konvergens szolgáltatások nyújtására és hozzájárul a digitális társadalom gyorsuló ütemű fejlődéséhez."A Vodafone és a UPC mostantól egy cégcsoportként növekedik tovább, vezetékes és mobil, IoT és konvergens tapasztalataira alapozva pedig egyre több innovatív gigabit képes szolgáltatást kínál majd családoknak, egyéni előfizetőknek és vállalatoknak egyaránt" - mondta Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország elnök-vezérigazgatója. "Az egyesült vállalat személyes fejlődési lehetőséget és inspirációt fog kínálni a kollégák számára is. Felelősségtudatos vállalatként pedig növekedésünk közben elsődleges fontosságú marad a csapat számára a fenntartható működés, és hogy az egész ország számára elérhetővé tegyük a digitalizálódó társadalom nyújtotta előnyöket."A Vodafone és a UPC szakértelme, valamint jelenlegi szolgáltatásportfóliója tökéletesen kiegészíti egymást. A Vodafone Magyarország elsődlegesen a mobil piacon, a UPC pedig a vezetékes piacon erős. Ugyanakkor nagyvállalati ügyfeleinek a Vodafone Magyarország már 2016 óta nyújt üzleti konvergens szolgáltatásokat, az integrációnak köszönhetően pedig ezen a területen is számos új innováció és fejlesztés várható.A Vodafone és a UPC jelenlegi szerződéseit a felvásárlás nem érinti: az ügyfelek a szolgáltatásokat változatlan feltételekkel vehetik igénybe és ügyeiket is változatlan módon intézhetik a megszokott ügyfélszolgálati csatornákon.