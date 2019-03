A Waberer'st az ág is húzta: nagy veszteségbe szaladt bele a fuvarozó

A legfontosabb sarokszámok

A Waberer's kamionjainak átlagos száma 4 581 darab volt a negyedik negyedév végén, amely több mint 6 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. A vállalat árbevétele 185,9 millió euró volt a negyedik negyedévben, amely 3,9 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. Az árbevétel növekedést a Nemzetközi Fuvarozási Szegmens, a Regionális Kontrakt Logisztika és az Egyéb Szegmens egyaránt segítette. A bruttó fedezet 28,6 millió euró volt a negyedik negyedév során, amely közel 22 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A rendszeres EBITDA 9,6 millió euró volt, amely több mint 53 százalékos csökkenést jelentett 2017 azonos időszakához képest, míg a rendszeres üzemi eredmény 8,8 millió eurós veszteséget mutatott szemben a 2017 negyedik negyedévében elért 4,9 millió eurós üzemi nyereséggel. A nettó eredménysoron 11,4 millió eurós veszteséget ért el a vállalat, míg 2017 negyedik negyedévében még 6 millió eurós nyereségről számolt be a Waberer's.

Nőtt az árbevétel

A Waberer's árbevétele az előző év azonos időszakához képest 3,9 százalékkal, 185,9 millió euróra nőtt a negyedik negyedévben. A meghatározó üzletág, a Nemzetközi Fuvarozási Szegmens árbevétele 2 százalékkal 139 millió euróra bővült 2017 azonos időszakához képest. A saját járművel végzett áruszállítás körében az árak átlagosan 5 százalékkal emelkedtek, a járműállomány 5 százalékos növekedését ugyanakkor a kapacitáskihasználtság hasonló mértékű csökkenése ellentételezte. Főleg az alacsonyabb kereslet okán a szállítmányozási tevékenységek negatívan befolyásolták a szegmens árbevételét. A Regionális Kontrakt Logisztika szegmens (RCL) árbevétele 13 százalékkal 36 millió euróra emelkedett a negyedik negyedévben, amelyet a raktári és járműkapacitás bővülése segített elsősorban, ezek 7 százalékkal, illetve 14 százalékkal erősödtek. Az Egyéb szegmens árbevétele 2017 azonos időszakának 13,2 millió eurós összegéhez képest 11,4 százalékkal, 14,7 millió euróra emelkedett a negyedik negyedévben.

Tovább emelkedtek a működés szempontjából fontos költségek

A közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok, amelyek elsősorban a járművezetők javadalmazásából állnak, az előző év azonos időszakához képest 13 százalékkal 32 millió euróra emelkedtek 2018 negyedik negyedévében. Kilométerenként számítva a járművezetői bérek a nemzetközi szegmensben átlagosan 8 százalékkal, a regionális szegmensben 24 százalékkal emelkedtek.

Az üzemanyag költségek 2018 utolsó negyedévében 12 százalékkal 33 millió euróra emelkedtek. A növekedés tükrözi az átlagos üzemanyagárak nemzetközi és a regionális szegmensben látott rendre 11 százalékos és 17 százalékos emelkedését az előző év azonos időszakához képest, amelyet kiegészített a magasabb kilométerszám és az üzemanyag-fogyasztásban elért megtakarítás egymást ellentételező hatása.

Az autópálya és tranzitköltségek 6 százalékkal, 32 millió euróra nőttek 2018 negyedik negyedévében, 2017 azonos időszakához képest. A különbözet főleg a nemzetközi szegmensben jelentkező kilométerenkénti tranzitdíjak drágulásának volt betudható.

Az alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek az előző év azonos időszakához képest stabilan, 41 millió eurón álltak, mivel a visszafogott kereslet miatt nem növekedett a szállítmányozási tevékenység.

Az egyéb közvetett költségek leginkább a magasabb javítási-karbantartási költségek és a biztosítótársaság felgyorsult kárigény-feldolgozási tevékenysége okán felmerülő magasabb kárrendezési költségek miatt 51 százalékkal 19 millió euróra nőttek. 2018 negyedik negyedében a közvetett bérek és juttatások 13 százalékkal, 12 millió euróra nőttek a bérek előző évhez képest megvalósult növekedése, valamint a létszámcsökkentés 0,4 millió eurós egyszeri költségei miatt.

Az egyéb működési bevételek 15 százalékkal 2,4 millió euróra csökkentek. A Link goodwilljének egyszeri, 5,8 millió eurót kitevő értékvesztése által vezérelt egyéb működési kiadások 9,7 millió euróra nőttek. Az előző év utolsó negyedévében az értékcsökkenés és értékvesztés elsősorban a flottabővítés eredményeként 18 millió euróra emelkedett.

Üzemi szinten is veszteséges volt a Waberer's

A működési környezet komoly kihívás elé állította a Waberer'st, a cégcsoport szempontjából meghatározó költségelemek kivétel nélkül emelkedtek a negyedik negyedév során is és több egyszeri tétel is akadt:A bruttó fedezet az előző év azonos időszakához képest 22 százalékkal, 29 millió euróra csökkent 2018 negyedik negyedévében, míg a bruttó eredmény marzs 5 százalékponttal 15,4 százalékra csökkent. A rendszeres EBITDA az előző év negyedik negyedévéhez képest több mint 53 százalékkal, 9,6 millió euróra esett vissza, így a rendszeres EBITDA marzs 6,3 százalékpontos csökkenést követően 5,3 százalék volt. A marzs zsugorodása leginkább a bérek és üzemanyagárak területére nehezedő költségnyomásnak, valamint az áremelés miatti alacsonyabb kapacitáskihasználtság kedvezőtlen hatásának volt betudható. A rendszeres EBIT 8,8 millió eurós veszteséget mutatott az alacsonyabb EBITDA és a kibővült gépjárműállomány magasabb értékcsökkenése miatt.

A pénzügyi eredmény 2018 negyedik negyedévében 1,5 millió euró veszteséget mutatott. A pénzügyi eredmény kamatkiadás része 1,3 millió eurót tett ki, ez mintegy 1,5%-os implicit kamatlábat jelentett. Ehhez jött még hozzá további 0,2 millió eurós negatív devizahatás. Az adókiadások 1,1 millió eurót tettek ki 2018 utolsó negyedévében. Az időszak alacsonyabb adózás előtti eredménye alacsony mértékű társasági adófizetést jelentett.Ezek együttes hatására a vállalat végül 11,4 millió eurós veszteséggel zárta a negyedik negyedévet, amely 1 eurós részvényenkénti veszteséget jelentett.

Mindezek alapján elmondható az is, hogy bár a Waberer'snek az árbevétel tekintetében sikerült felülmúlnia az elemzői várakozásokat, az EBITDA, az EBIT és a nettó eredmény tekintetében messze elmaradt azoktól.

Tovább nőtt az eladósodottság

Körvonalazódik az új stratégia

A járműállomány csökkentése

A kereskedelmi útvonalak optimalizálására irányuló program

A tranzitköltség és az üzemanyag-költség optimalizálása

A létszámcsökkentés, valamint a munkaerőköltségeken elérendő megtakarítás egyaránt megnevezésre került.

Bár ezek az intézkedések 2018 végén egyszeri negatív hatással jártak az eredményre nézve, 2019 során fokozatosan hozzájárulnak majd annak javulásához.

A mélyben van az árfolyam

A nettó pénzügyi eladósodottság az előző évhez képest 279 millió euróra emelkedett, főleg a járműállomány növekedése miatt. A nettó tőkeáttétel a nettó adósságállomány emelkedése és a rendszeres EBITDA csökkenése eredőjeként az éves rendszeres EBITDA 4,3-szorosára emelkedett.A Waberer's menedzsmentje a negyedik negyedéves beszámolóban ismertette a nyereségesség helyreállítása érdekében bevezetett intézkedéseket:A vállalat frissen kinevezett vezérigazgatója, Robert Ziegler továbbá beszélt arról is, hogy a rövid távú intézkedések legfontosabb eleme a veszteséget termelő kapacitások csökkentése. Hozzátette, több mint 300 kamion megrendelését állították le, és készek további flottacsökkentést végrehajtani, amennyiben a gépjárműállomány profitabilitása nem javul eléggé. Ziegler a negyedéves beszámolóban kiemelte, alapos elemzést végeztek a megrendelések és a végrehajtás összetételének részleteiről annak érdekében, hogy csak a veszteséget termelő elemeket csökkentsék, és ne azokat, amelyek a társaság számára értéket termelnek. Másodsorban alaposan átvizsgálták a közvetlen költségeiket, amely során azt tapasztalták, hogy van lehetőség további optimalizálásra az útvonalválasztásban, így a nemzetközi flottájuk tevékenységének bizonyos kulcsterületein csökkenthetik a tranzit- és üzemanyagköltségeket. Harmadsorban a csoport a közvetett költségek terén is széleskörű csökkentésbe kezdett, amely költségcsökkentés során a külső szerződések költségein is megtakarításokat könyvelhetnek el, saját létszámuk jelentős csökkentése mellett.Az új vezér ugyanakkor elismerte, hogy ezek a rövidtávú intézkedése önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy a Waberer's számára fenntartható, nyereséges növekedési pályát jelöljenek ki. Több olyan strukturális problémát is azonosítottak, amelyek miatt a mai változó piacon nem lehetnek igazán versenyképes szereplők. Példaként említették, hogy a jövőben agilisabban kell reagálniuk az ügyfeleik igényeire és az európai és a regionális fuvarozási, logisztikai piac változásaira. Emellett üzleti mixük túl nagy mértékben támaszkodik saját járműállományukra, a jövőben ezért jobban kell egyensúlyozniuk a saját tulajdonú és a szerződött kapacitások igénybevétele között.A Waberer's árfolyama 3,7 százalékot erősödött a hétfői záráshoz képest, így 1685 forinton zárta a keddi kereskedést. Ennek ellenére továbbra is elmondható, hogy nagyon gyengén teljesít a vállalat, csak idén közel 27 százalékot esett a részvény árfolyama.