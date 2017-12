A Wizz Air alapítója lett az év üzletembere

A fődíjat Váradi József, a Wizz Air alapítója és ügyvezetője kapta, így ő képviselheti Monte-Carlóban Magyarországot a World Entrepreneur of the Year globális döntőjében.A döntősök között szerepeltek a közép-európai szinten is piacvezető baromfitermelő Master Good cégcsoport tulajdonosai, Bárány László és fiai, ifj. Bárány László és Bárány Péter, valamint Szabó Antal, a Poli-Farbe alapítója és ügyvezető igazgatója, akinek festékgyártással foglalkozó vállalata szintén piacvezető Magyarországon.Ha versenyképességről kell beszélni, a kitüntetett cégvezetők jó példák, hiszen megvan bennük az elhivatottság, a kitartás, az együttműködésre való képesség, ami minden csapat alapja, és ami a gazdaságot is előre viszi - jegyezte meg Varga Mihály.A Lisszaboni Stratégia célja az volt, hogy 2010-re az Európai Unió a világ legversenyképesebb térségévé váljon - hangsúlyozta Varga Mihály, aki arra is kitért, hogy "ebből nem lett semmi, mert a közösség nem volt képes felnőni a globális kihívásokhoz". Szerinte a díjazottak és a hozzájuk hasonlók munkája változtathatja meg pozitív irányba a folyamatot.Az üzleti élet képviselőiből álló bírálóbizottság különdíjasokat is választott. Benes Anita, a divatiparban tevékenykedő Dalaarna alapítója és vezető tervezője, Lám István, a digitális alapú okos megoldásokra szakosodott Tresorit ügyvezetője, Rózsa Balázs, a mikroszkópgyártással foglalkozó Femtonics alapítója és Szilassy László, a folyamatirányítási egységeket fejlesztő Gamma Digital vezetője nyerte el ezt a kitüntetést.