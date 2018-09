Eséssel indul a hét az amerikai részvénypiacokon, a tengerentúli tőzsdékre ismét az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa vetett árnyékot, miután az USA által a múlt héten bejelentett, 200 milliárd dollárnyi kínai termékre kivetett 10 százalékos importvámok mától lépnek életbe. A kínai ellenintézkedések mellett Kína a hétvégén mindemellett azt is jelezte, hogy nem vesz részt az erre hétre tervezett kereskedelmi egyeztetések következő fordulóján az Egyesült Államokkal. A borús hangulatban a Dow lefordult a pénteki történelmi csúcsáról, a Dow Jones 114 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 0,3 százalékkal került lejjebb.

Továbbra sem javul a hangulat az európai tőzsdéken, miután az USA és Kína által hétfőn, kölcsönösen aktivált importvámok beárnyékolták a piacok hangulatát, szintén óvatosságra intthette a befektetőket a bejelentés, amely szerint Kína távol maradna a két ország kereskedelmi tárgyalásainak következő fordulójától. Az európai részvényindexek a hétfői kereskedés második felében is lefelé csorognak, a DAX 0,3, a CAC 40 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a milánói börze 0,7 százalékkal került lejjebb, miután a piaci szereplőket a 2019-es olasz költségvetés körüli huzavona aggasztotta.

Szárnyal a Konzum 2018.09.24 12:40

A kereskedelmi háborús félelmek továbbra is árnyékot vetnek az európai tőzsdékre, a hazai is részvényindex is szenved, a BUX komponensei közül azonban a Konzum kiemelkedik a konzum, amelynek árfolyama 4,9 százalékkal került ma feljebb.

A Konzum részvényei az elmúlt héten a márciusi, idei mélypontjuk közelébe estek, a papírt ezt követően visszarántották, majd az árfolyam felpattant. A hétfői emelkedést a technikai faktorokon kívül a Konzum optimizmusa is fűthette, miután a társaság vezérigazgató-helyettese a Portfolionak arról beszélt, hogy a vállalat célkitűzése szerint a jövőben kevesebb számú, de a méretüknél fogva sokkal jelentősebb akvizíciók jöhetnek, a Konzum számára a lehetséges akvizíciók esetében a bank- és pénzügyi szektor, az informatika, az ingatlanszektor, valamint a telekommunikációs szektor mind fókuszban van.