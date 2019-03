A zsarolóvírusok kora lejárt - Sokkal alattomosabbak lettek a bűnözők

A jelentés szerint a zsarolóvírus támadásokat a rosszindulatú kriptovaluta-bányászat (cryptomining) váltotta fel. Bár a zsarolóvírusok az elmúlt években nagy ismertségre tettek szert, anyagi szempontból nem voltak feltétlenül hatékonyak: csak az áldozatok kis százaléka fizette ki a váltságdíjat, és ezek csak egyszeri bevételt jelentettek a kiberbűnözőknek.Ezzel szemben a kriptovaluta-bányászat gyakran a háttérben zajlik a felhasználó tudta nélkül, így kevésbé valószínű, hogy felkelti a hatóságok figyelmét - mutat rá a Cisco. Mint minden számítógépes szoftver, a cryptomining is hatással van a rendszer teljesítményére és extra energiát is igényel.A Cisco szakértői szerint annak azonban súlyosabb következményei lehetnek, ha a kriptovaluta bányászók egy vállalat hálózatán keresztül tesznek szert bevételre. Különösen a pénzügyi szektorban, ahol szigorú szabályok vonatkoznak a vállalati forrásokból származó bevételekre, függetlenül attól, hogy a felelősök tudatában vannak-e a káros tevékenységnek. A legnagyobb probléma azonban az, hogy a hálózat üzemeltetői számára észrevétlen cryptomining fertőzés rávilágít a vállalati biztonságon tátongó résekre, amelyeket a támadók más célokra is felhasználhatnak - ismerteti a jelentés.A kutatás megállapítja azt is, hogy 2018-ban az e-mail még mindig a kiberbűnözők legelterjedtebb támadási eszköze és felülete volt, és az is marad. A biztonsági vezetőknek ezért folyamatosan szemmel kell tartaniuk a vállalat postaládáit.A Cisco kiemeli, hogy az Emotet banki trójai program idővel olyan moduláris platformmá fejlődött, amivel különböző támadások hajthatók végre. Néhány modul például ellopja az e-mailek hitelesítő adatait, míg mások a böngészőben tárolt felhasználói nevekre és jelszavakra vadásznak, és zsarolóvírusokat is terjeszthetnek. Ez teszi lehetővé a támadók számára a bevételek maximalizálását. Közölték, amiben az Emotet eltér a többi kibertámadástól, az nemcsak a modularitása, hanem az, hogy a támadás mögött álló bűnözők más csoportok számára is értékesítik a kártevőket. Jelenleg az Emotet az egyik legsikeresebb kártevőcsalád - írták.A támadástípusok ellen a szakértők többrétegű biztonság alkalmazását javasolják, fejlett kártevő-észlelési és védelmi technológiákat, hálózatbiztonsági és e-mail biztonsági megoldásokat.