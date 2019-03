"Aberrállt paranoia", hogy az oroszok beavatkoznak az EP-választásba

Még túl sem vagyunk a választásokon, de máris megvádolnak, bűnösnek tartanak bennünket

- jelentette ki luxemburgi sajtótájékoztatóján Medvegyev, az ártatlanság vélelmének hiányát sérelmezve.Dmitrij Medvegyev kedden érkezett kétnapos látogatásra Luxemburgba egy nagyjából tízfős, miniszterekből és diplomatákból álló delegáció élén.A Microsoft amerikai szoftvervállalat nemrégiben egy blogposztban számolt be arról, civil szervezeteket, befolyásos embereket vettek célba Európában az oroszok hírszerzéshez kapcsolható hackerek. A csoportot gyanúsítják az amerikai választások manipulálásával is, a New York Times cikkében arra utal, ezúttal a májusi európai parlamenti választásokba avatkoznának bele az oroszok, a célpontok között Vlagyimir Putyin politikai ellenfelei találhatók.