Adóemelést sürget a klímaváltozás miatt az OECD

Az energiahasználat adóztatásának mintázatában nem volt tapasztalható strukturális változás 2012 és 2015 között, ami nyugtalanító

Mindössze szerény mértékben módosult 2012 és 2015 között világszerte az energiafogyasztást terhelő adók mértéke, és a kormányok mindössze a szén-dioxid-kibocsátás 0,3 százalékát adóztatták olyan szinten, ami méltányosnak tartható az okozott környezeti károkkal összevetve - következtetett tanulmányában az OECD. A szén-dioxid-emissziót továbbra is túlságosan kevés és elégtelen adó terheli, az elvonás mértéke a 42 tanulmányozott ország közül mindössze ötben haladja meg az 5 euró/tonnát.- fogalmazott Angela Gurría, az OECD főtitkára a jelentés előszavában. Szavai szerint, noha már több ország elkezdte bevezetni a 'szennyező fizet' elvet, a folyamat azonban lassú és körülményes.Az energiahasználat erőteljesebb adóztatása logikusan magasabb árakat is eredményezhet, az áraknak a klímaváltozás és légszennyezés költségeihez történő igazítása pedig kulcsfontosságú a cselekvés hatékonyságának megteremtéséhez - figyelmeztet az OECD, amely sürgős és jelentős lépéseket tart szükségesnek az adóztatás fokozása terén.A karbonemisszió 95 százaléka a szállítás-közlekedés ágazaton kívül realizálódik, ennek azonban 85 százaléka egyáltalán nincs megadóztatva. Ezzel szemben a közúti szállításban jóval magasabb és szélesebb körű adók terhelik a szén-dioxid-kibocsátást, 2012 és 2015 között pedig az érdemi (vagyis legalább 50 euró/tonna CO2 mértéket elérő) üzemanyag-adóztatás aránya tovább emelkedett, nagyrészt az olyan feltörekvő gazdaságok intézkedéseinek köszönhetően, mint Kína, India vagy Mexikó.A jelentés kitér az úgynevezett emissziókereskedelmi rendszerekre is, amelyek ugyan nem adó-jellegű eszközök, de kellő feltételek mellett ahhoz hasonló hatással járhatnak a kibocsátásra. Kína 2018-ban indította el saját karbonemisszió-piacát, ami várhatóan hamarosan a világ legnagyobbja is lesz. Európa a maga emissziókereskedelmi rendszerét (ETS) már jóval régebb óta üzemelteti, azonban a rendszer tökéletlenségei miatt az árak túlságosan alacsonyak. Ezért az EU a kvóták számának csökkentésével kívánja egyensúlyba hozni a piacot, amiről az Európai Parlamentben az előző héten szavaztak. Az első eredmények már mutatkoznak, mivel ezen a héten több mint hat év után ismét elérte a 10 eurót a szén-dioxid kibocsátási egységek száma, ami azonban vélemények szerint továbbra is túlságosan alacsony ahhoz, hogy a szennyezőket a zéróemissziós megoldásokba való befektetésre motiválja.