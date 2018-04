Továbbra is borús a hangulat az európai tőzsdéken, bár a kontinens börzéi a szerdai piaczárás felé közeledve a nap első felében látott mélypontokról sikerrel mozdultak el, azonban érdemi hangulatjavulásról nem beszélhetünk, az irányadó részvényindexek továbbra is esnek.

Aggódnak a befektetők, esnek a tengerentúli tőzsdék 2018.04.04 16:03

A globális kereskedelmi háborúval összefüggő aggodalmak alaposan elrontották a piaci hangulatot szerdán, az irányadó európai tőzsdék esése mellett a régiós részvényindexek is mínuszban járnak. Az amerikai piacnyitás felé közeledve a tengerentúli határidős indexek is vaskos mínuszokat vetítettek előre, a tengerentúli tőzsdék eséssel indították a hét harmadik napját, a piaci szereplők a kínai-amerikai kereskedelmi konfliktus legfrissebb fejleményei miatt aggódnak, bár szerdai piacnyitás előtt érkezett egy pozitív amerikai munkaerőpiaci adat, a befektetői fókusz középpontjában továbbra is a kereskedelmi háborúval összefüggő hírfolyam állhat majd a nap folyamán. A Dow 393 pontos mínusz mellett 1,6 százalékos esést mutat, az S&P pedig 1,1 százalékos mínuszban jár.