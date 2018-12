Aggódnak a befektetők, zuhan Amerika

A Dow és az S&P 500 napközben 1,5%-os esést mutat, a Nasdaq 1,8%-kal került lejjebb.

A befektetők aggódnak a kedvezőtlen munkaerő-piaci adat miatt, hiszen az USA gazdasága a vártnál jóval kevesebb munkahelyet teremtett, ami a gazdasági növekedés lassulására is utal.Mindez azonban vélhetően nem lesz elég a Fednek ahhoz, hogy lemondjon a decemberi kamatemelésről, a befektetők ugyanis továbbra is azt árazzák, hogy az amerikai jegybank halad tovább a szigorítás útján.Mindeközben a kereskedelmi háborúval kapcsolatos kockázatok is feléledtek, hiszen Donald Trump amerikai elnök bizonyára nem örül annak, hogy az USA külkereskedelmi hiánya egyre csak növekszik az importvámok ellenére.