Aggódnak a részvénypiacok miatt a profi befektetők

A volatilitás aggasztja a veterán befektetőket

A JP Morgan vezére az inflációs veszélyre figyelmeztet

A Vanguard alapítója és korábbi vezérigazgatója nem emlékszik hasonló mértékű volatilitásra a részvénypiacokon, pedig Jack Bogle, az indexkövető befektetési alapok szülőatyja több mint fél évszázados tőkepiaci karrierrel büszkélkedhet. A CNBC-nek adott nyilatkozatában Bogle kiemelte , hogy a 66 éves tőkepiaci pályafutása folyamán megélt már két 50 százalékos zuhanást és egy napon belüli 25 százalékos esést is, és Bogle sietve hozzátette, hogy sosem látott még hasonlót, utalva ezzel a részvénypiacok elmúlt időszakban megemelkedett volatilitásra. A befektetői konszenzus szerint a heves piaci kilengések mögött az USA és a Kína közötti kereskedelmi háború lehetősége, és a technológiai szektorral kapcsolatos aggodalmak húzódtak meg.A híres befektető azonban kiemelte, hogy a jelentős árfolyamelmozdulás szerinte piaci ''zaj'' csupán, bár Bogle azt is hozzátette, hogy a volatilitásnak negatív hatása lehet a hosszú távú befektetőkre, mivel ha a nagy piaci mozgásoknak komoly jelentőséget tulajdonítanak, pánikba esnek és eladnak egy hasonló piaci lejtmenetben, akkor ők lesznek az események vesztesei.Art Cashint az elmúlt időszakban fennálló piaci volatilitás az 1987-es tőzsdei összeomlásra emlékezteti, a veterán Wall Street-i kereskedő ezzel a '87-es tőzsdekrachra utalt, amely a befektetők körében Fekete Hétfőként vált ismertté, miután a Dow egyetlen nap alatt 22 százalékot veszített értékéből. A CNBC-nek adott nyilatkozatában Cashin sommásan úgy fogalmazott , hogy a piaci volatilitás szinte mindennél magasabb, mint amivel eddig találkozott.A piaci volatilitás mellett más tényező is aggasztja a JP Morgan vezérigazgatóját, Jamie Dimon a bank részvényeseinek írt idei levelében az infláció miatt is aggódik. A Wall Street-i bankvezér szerint nem kizárható annak a lehetősége, hogy az infláció a várakozásoknál gyorsabban emelkedjen, ennek következtében pedig a Fed a piaci várakozásoknál gyorsabb ütemű monetáris szigorításra kényszerülhet. A JP Morgan vezetője példának a Fed korábbi elnökét, Paul Volckert hozta fel, aki az 1970-es évek végén jelentős kamatemeléssel próbálta meg megfékezni a kétszámjegyű amerikai inflációt.Jamie Dimon szerint mindemellett annak is fennáll a veszélye, hogy a volatilitás és a tőzsdei lejtmenet piaci pánikhoz vezessen. A Wall Street-i bankár szerint a volatilis vagy csökkenő piacok általában a gazdasági környezetre adott válaszok, Dimon kiemelte, hogy az 1930-as évek gazdasági depressziója óta a piaci lejtmenetek jelentős része a negatív jövőbeli várakozásokat tükrözi, egy potenciális vagy valódi recesszióval kapcsolatban.A JP Morgan vezére a piaci volatilitással kapcsolatban annak a lehetséges piaci pánikot kiváltó hatását emelte ki, amelynek követkeményeként a lassulhat a reálgazdaság növekedése. Jamie Dimon szerint az elmúlt 100 évben csak 1929-es és a 2009-es év emelhető ki példaként olyan piaci pánikra, amelynek hatására jelentősen visszaestek a beruházások és a foglalkoztatottság is. Dimon bár kiemeli, hogy egy hasonló forgatókönyv bekövetkezési valószínűsége szerinte alacsony, azonban a 2009-es válság -továbbra is közelinek tűnő- tapasztalataiból okulva azt is hozzátette, hogy megvan az esélye, hogy a piaci szereplők túlreagáljanak.