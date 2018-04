Aki nem tudja, mit kezdjen az IoT-vel, annak vége

Már a dizájntól kezdve átalakulnak a fejlesztések, nem kell kifaragni az autó prototípusát - ahogy azt korábban tették modellezés céljából - hanem a Hololens segítségével - a kiterjesztett valóság alkalmazásával - már digitális modellekkel dolgoznak - mondta előadásában Dudás Viktor, a Microsoft Magyarország adat és mesterséges intelligencia megoldásokat vizsgáló szakértője.Az Audi gyárában, például a Hololens segítségével már raktak össze úgy motort, hogy a munkát elvégző dolgozó még soha életében nem végzett ilyen feladatot, az eszköz segítségével instruálták. A tervezés különböző folyamatai hetekről órákra rövidültek, a gyártósorból érkező adatokat ki lehet elemezni, racionalizálni. Szóba kerültek az önvezető autók által nyújtott lehetőségek is, például hogyan változik majd az utazási idő minőségi időtöltéssé - például dolgozni is lehet majd a munkahelyre utazás ideje alatt. a fedélzeti számítógép pedig, érzékelve a távoli környezetét, igény szerint akár előre megrendeli a kávét az útba eső benzinkúton.

Beczkay Jenő

akinek nem jelent semmit az IoT

akik tudják, hogy fontos, de még nem tudják, hogyan használják

és akik látják a lehetőséget, de ne tudják hogy fognak oda eljutni

Egyelőre az IoT mindenkinek mást jelent, sok minden tartozik bele, ezért fontos, hogy a cégeknek legyen egy olyan stratégiája, amiben látszik hogy ezek a megoldások hogyan egészítik ki egymást és válnak rendszerszintűvé, hogyan lesznek lefordíthatóak konkrét üzleti célokra

Beczkay Jenő, a S&T Consulting Hungary Kft. ipari digitalizációs tanácsadója szerint, ha nyitott szemmel járunk, egyértelműen látni lehet, hogy a digitális és fizikai világ összeolvadt. A szakember három embertípust különböztet meg:- mondta Beczkay.Konkrét példák között említette a Continental megoldását, amely a korábban csak a kijelzőn látható GPS adatokat - például irányjelző nyilakat - rávetíti a valóságra, vagyis az útszakaszra. Az S&T egy olyan platformot alkotott, amely néhány másodperc alatt felismer bármilyen eszközt, amelynek tulajdonságait képes mérni, sőt, a felhőn keresztül irányítani is. A helyszíni demonstrációban ez egy okostelefon volt, aminek például a lámpáját a laptopról kapcsolta be a szakember. "Képzeljük el, hogy milyen lehetőség ez, ha a világ másik felén működő robotgép üzemeltetéséről, monitorozásáról beszélünk" - tette hozzá.

Áttörésről akkor beszélhetünk, ha a piaci szereplők nem opcionálisan élnek ezekkel a lehetőségekkel, hanem rá lesznek kényzserítve, hogy ne maradjanak le, és ez gyakorlatilag már zajlik

De hogy konkrétumokkal is szolgáljon, bejelentette, hogy 2020-ra a magyar Suzuki okosgyárrá változik, amitől azt várják, hogy éves szinten 1500-2000 autóval többet tudnak majd gyártani.

Azt látom, hogy a témát minden piaci szereplő komolyan veszi, de a legtöbben kivárásra helyezkednek, úgy kb 2-3 éves időszakon belül azonban ez be fog robbani

Azt ezt követő panelbeszélgetésen az Ipar 4.0 és az okosgyárak volt a téma, amelynek berobbanását nagyon rövid időtávon várják a beszélgetés résztvevői. Bolyki Ferenc,az AVENTICS Hungary Kft. ipari mérnökség vezetője szerint nem is biztos, hogy észre vesszük majd, hiszen a digitális megoldások is szinte észrevétlenül beépültek az életünkbe, inkább arról van szó, hogy ki, mikor adoptál egy-egy adott fejlesztést.A Tom-Ferr Zrt. beszerzési igazgatója szerint minden trend akkor ér el Kelet-Európába, mikor Nyugat-Európában az már bevezetésre került, ezért aztán egészen pontosan megjósolható lesz ez az időpont, amit most 5 éves időtávra saccolt Dr. Matus Andor.- mondta Molnár István, Digitális Gyár Mérnökség Vezető, Lean és Termelékenység Mérnökség Vezető a Continental Automotive Hungary Kft.-nél.Dr. Urbán László István, a Magyar Suzuki Zrt.vezérigazgató-helyettese szerint két fontos dolog kell, stratégiai döntés és az ennek megvalósításához szükséges anyagi és humán források megléte.Ács István, a magyarországi Bosch Csoport ipar 4.0-ért felelős vezetője, ügyvezető igazgatója is 2-3 évet ad a folyamatnak:-mondta.

Ezek a fejlesztések pedig szépen lassan átragadnak majd más szektorokra is, amelyben katalizátor szerepe lesz a bankoknak - tette hozzá Szerdahelyi Róbert, az Erste Kis- és Középvállalati Igazgatója.