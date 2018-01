Akksicsere vagy új iPhone?

Tavaly decemberben derült ki, hogy az Apple lassítja a régebbi iPhone-okat. Erre a gyártó szerint azért van szükség, mert ha már elhasználódott a telefon akkumulátora, akkor az extrém körülmények között, például nagy hidegben vagy alacsony töltöttségnél a telefon leállását okozhatja, ezt akadályozza meg a telefon azzal, hogy lelassul.A hivatalos választ azonban sokan nem fogadják el, sokak szerint egyszerűen arról van szó, hogy az Apple a régebbi telefonok lassításával azt akarja elérni, hogy egy-két év használat után mindenki cserélje le az iPhone-ját. Az Apple lépése természetesen világszintű felháborodást váltott ki, elképzelhető, hogy a fogyasztók számára káros beavatkozás miatt az Apple vezetői bíróság elé is állhatnak.A botrányra reagálva az Apple bocsánatot kért, és bejelentette, hogy idén év elején olcsóbban juthatnak majd új akkumulátorhoz azok, akiknek iPhone 6-os, vagy annál újabb telefonja van. A Barclays elemzője szerint az akksicsere-program hatással lehet az idei iPhone eladásokra , mivel sokan dönthetnek úgy, hogy nem új iPhone-t vesznek, hanem megtartják a régit, és inkább kicseréltetik benne az akkumulátort. Az elemzőház szerint az iPhone-felhasználók 77 százalékának olyan telefonja van (iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, SE), ami részt vesz a programban, vagyis ha ezeknek csak egy kis részénel inkább kicseréltetik az akkumulátort, és megtartják, akkor az máris alaposan befolyásolhatja az idei eladásokat.