Akvizíciókkal erősít az AutoWallis tulajdonosa

Tovább növeli autóipari befektetéseinek számát az AutoWallis Nyrt. fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management Zrt., miután megvásárolta a JóAutók.hu és az Auto-Licit.hu oldalakat birtokló Net Mobilitás Zrt-t. A vételárat a felek üzleti titokként kezelik, de annyi tudható, hogy azt részben az AutoWallis részvényeivel elégítették ki. A Net Mobilitás Zrt. 2016-ban alakult, eddigi fő tulajdonosa a Tőkepartner Kockázati Tőkealap volt. A most megvásárolt két weboldal jól illeszkedik a Wallis magyar autóipari befektetéseket tartalmazó portfoliójába. A Wallis Csoport meghatározó tulajdonosa a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett AutoWallis Nyrt-nek (korábbi nevén Altera), melynek tagvállalatai Magyarországon, valamint a közép és délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak, és 2017-ben 66 milliárd forintos (nem konszolidált magyar számviteli törvény szerinti) árbevételt értek el.A Wallis a jövőben az online autókereskedelem további dinamikus bővülésére számít, melynek a JóAutók.hu és az Auto-Licit.hu a nyertesei lehetnek. Az új tulajdonos a két kereskedési platform dinamikus növekedését tűzte ki célul, melyhez a szükséges anyagi erőforrásokat és szakmai tudást biztosítja, a későbbiekben pedig megvizsgálja, hogy a befektetést mikor és milyen módon apportálja az autóipari befektetésekre fókuszáló AutoWallis Nyrt-be. Ez utóbbi, tőzsdén jegyzett vállalat befektetési portfóliójának folyamatos szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működik, így már olyan befektetésekre fókuszál, melyek életciklusuk érettebb fázisában vannak és tartósan nyereségesen működnek.az első ellenőrzött használtautó piactér, 2017 óta meghatározó és dinamikusan növekvő szereplője a magyar online autókereskedelmi piacnak. Az oldal célja, hogy hatékonyan kapcsolja össze a biztonságorientált autóvásárlókat a tisztességes eladókkal. Az oldalon olyan kereskedők hirdetnek, melyek céges és szakmai háttere rendezett, emellett az adminisztrátorok minden feltöltött hirdetést és előéletet igazoló dokumentumot ellenőriznek. Szemben több versenytársával, az oldal számos olyan funkcióval rendelkezik, melyek a webes kereskedelemben ma már elengedhetetlenek. A hirdetők például a gyorsabb értékesítés érdekében a licitáló használtautó kereskedők széleskörű bevonásával online aukciókat is indíthatnak. A JóAutók.hu állandó hirdetőpartnerei között a legtöbb nagy márkakereskedő cég, valamint további több száz független autókereskedés is jelen van.AzMagyarország legnagyobb, több mint 12 éve üzemelő, flottafüggetlen gépjárműaukciós oldala. Célja, hogy a megbízók flottájából kikerült használt gépjárműveket transzparens, online aukción értékesítse a lehető legmagasabb kereskedői árakon a hazai autókereskedéseknek. Az oldal megbízói többnyire multinacionális cégek, flottakezelők, lízingcégek, állami- és magánvállalatok. Az Auto-Licit.hu a kereskedők számára az egyik legnagyobb hazai flottafüggetlen cégautó beszerzési forrást biztosítja.