Alacsonyabb növekedést vár idén a Zara tulajdonosa

A Zara, a Pull&Bear, a Bershka, a Stradivarius és a Massimo Dutti márkáiról ismert spanyol ruházati cég, az Inditex közzétette az éves számait, a társaság bevétele 3 százalékkal 26,14 milliárd euróra emelkedett tavaly, ami új történelmi csúcsot jelentett, a Reuters elemzői konszenzusa alapján az elemzők azonban ennél is magasabb, 26,45 milliárd eurós bevételt vártak. A társaság helyi devizákban számított bevételei 7 százalékkal emelkedtek tavaly, míg a menedzsment arra számít, hogy a bevételek 2019-ben 4-6 százalékkal növekedhetnek majd.A társaság profitja 2 százalékkal 3,44 milliárd euróra nőtt, ami szintén új rekordot jelentett, azonban a cég profit soron is alulmúlta 3,49 milliárd eurós elemzői várakozásokat. Az elemzői konszenzustól elmaradó nyereség mögött a kedvezőtlen devizahatások húzódhattak meg, miután a cég szerint az erős euró fogta vissza a profitot.Az Inditex mindemellett azt is bejelentette, hogy a korábbi évhez képest 17 százalékkal növelik az osztalékfizetést, a társaság a tavalyi üzleti éve után 88 eurocentes osztalékot javasol, amit a társaság idén két részletben tervez majd kifizetni.A cég várakozásokat alulmúló gyorsjelentése után az Inditex részvényei 5,7 százalékot estek ma délelőtt, majd az árfolyam a korábbi esés egy részét ledolgozta, az Inditex részvényei 3,6 százalékkal kerültek ma lejjebb.