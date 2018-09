Álhír a milliós új lakossági energetikai pályázat megjelenése

Egyes online oldalakon olyan információk terjednek, amelyek a "Hazai Hatékonyság 2" javaslatcsomag tartalmát meghamisítva, azt egy kihirdetett lakossági energetikai pályázatként mutatják be - hívta fel a figyelmet közleményében a MEHI, elhatárolódva a hír terjesztőitől, és azt is hangsúlyozva, hogy a szervezetnek tulajdonított nyilatkozat is hazugság.A hír alapjául a Hazai Hatékonyság programcsomag szolgál. A Hazai Hatékonyság 2 lakossági épületenergetikai célú javaslatcsomagot a Magyar Építőanyag és Építési termék Szövetség készítette 2016 végén azzal a céllal, hogy a kormányzatnak új megközelítésű, ösztönző intézkedéscsomag meghirdetését javasolja a lakossági épületenergetikai korszerűsítések átfogó előmozdításáért. A javaslatcsomagról kormányzati döntés nem született.A MEHI mindenkitől azt kéri, hogy ne terjesszék tovább a hírt, mindig ellenőrizzék a híreket terjesztő oldalak és közösségi profilok forrását, impresszumát.