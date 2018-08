Alteo részvényeket vett a cégcsoport leánya

A vásárlásra 680 forintos részvényenkénti áron került sor, az Erste Befektetési Zrt. közreműködésével. Az ügyletet követően, amelynek értéke a 680 forintos árfolyammal számolva 258 400 forint volt, a Sinergynek összesen 2 237 darab Alteo-törzsrészvény van a tulajdonában.Az Alteo korábban megszerzett 770 024 darab sajátrészvényét is figyelembe véve az Alteo csoport összesen 772 261 darab Alteo-törzsrészvénnyel rendelkezik.Az Alteo árfolyama közel 3 százalékot esett kedden, amelyben az is szerepet játszhatott, hogy a vállalat csökkenő EBITDA-ról számolt be első féléves jelentésében.