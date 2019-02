Amerika óvatosan követte Európát

Különösebben nagy izgalmakat nem tartogatott a mai kereskedés, a Dow és a Nasdaq 0,7%-os, az S&P 0,5%-os emelkedéssel zárt. Ugyanakkor a befektetők örülhetnek annak, hogy az indexek kéthavi csúcsukon zártak, sokat ledolgozva a decemberi nagy esésből. A piac most főleg Donald Trump elnök hagyományos évértékelő beszédét várja ("The state of the Union"), amelytől nyilván azt reméli, hogy egy esetleges bejelentésével újabb lendületet adhat a részvénypiacoknak.A nap nagy nyertesei a GE és a Boeing voltak 3% feletti emelkedéssel, de jól teljesítettek a tech óriások is, mint például az Apple, a Microsoft és az Intel. A Pfizer esése bizonyára a befektetői óvatosságnak a következménye, Trump beszédétől azt várják, hogy inkább az infrastruktúrában érdekelt részvényeknek adhat lendületet, az egészségiparnak nem szokott jót tenni, amikor Trump a szájára veszi őket.