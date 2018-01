Amerika ráfanyalodott az orosz gázra az extrém hideg miatt

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma 2014 júliusában vetett ki szankciókat egyebek mellett az oroszországi Jamal-félsziget földgáz-termináljára, miután Oroszország annektálta a Krím-félszigetet és Kelet-Ukrajnában támogatni kezdte a szeparatista erőket. A szankciók értelmében tilos a Novatekhez bármilyen módon kapcsolódó projekt finanszírozása.Márpedig a Bostonba most megérkezett gáz eredetét tekintve, a mintegy 27 milliárd dolláros (nagyrészt kínai tőkéből fejlesztett) Jamal projekt többségi tulajdonosa a Novatek, Oroszország legnagyobb független gáztermelő és -kereskedő vállalata.A szankciók ugyanakkor nem tiltják, hogy a Jamalból származó gázt szerezzenek be tengerentúli vállalkozások - állították a The Washington Post által megszólalatatott szakértők, a jogi indoklást azonban nem fejtették ki.A szállítmányt a szokásosnál hidegebb decemberi, január eleji időjárás tette szükségessé, miután a földgázban gazdag Pannsylvania irányából húzódó vezetékeknél a megugró kereslet hatására kapacitáshiány alakult ki. Míg az elsősorban az olcsó palagáznak köszönhetően az Egyesült Államok már maga is LNG-exportőr, az energiaigény váratlan emelkedése miatt nem egy közműcég kénytelenül a viszonylag költséges olaj tüzelésére váltott át.A Gaselys nevű tanker az Egyesült Királyság közbeiktatásával érte el Bostont - a hajó és az LNG-terminál egyaránt a francia Engie tulajdonában áll.