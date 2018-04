Hatalmas adok-kapok megy az Amazon piacán 2018.04.27 18:20

Az amerikai részvényindexek a tegnapi záróértékeik közvetlen közelében tartózkodnak, érdemi elmozdulásról nem beszélhetünk a Dow Jones, a S&P 500 és a Nasdaq esetében sem.

A befektetők fantáziáját az sem mozgatta meg, hogy a tavalyi negyedik negyedéves 2,9 százalékos növekedésről 2,3 százalékra lassult az amerikai gazdaság az év elején. Ez az érték ugyanakkor meghaladta a 2 százalékról szóló előzetes várakozásokat.

Nagyon látványos erősödés következett be az Amazon piacán, pénteken. A vállalat árfolyama először 1638 dolláron új történelmi csúcsot állított be, többek között annak köszönhetően, hogy első negyedéves beszámolójából kiderült, sikerült megdupláznia a profitját. A menedzsment pedig a következő három hónapra is az elemzői várakozásokat felülmúló prognózist adott. Ráadásul az elemzőházak sorra emelték az Amazon részvényére vonatkozó célárukat, a Goldman Sachs például 1825 dollárról 2000 dollárra módosította célárát. A folytatásban viszont eladói nyomás alá kerültek az Amazon-részvények, amelynek hatására az árfolyam 1593 dollár közelébe zuhant, amely közel 3 százalékos visszaesést jelentett a napon belüli maximumhoz képest.