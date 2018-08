Amszterdamba helyezi át európai főhadiszállását a Panasonic

A Brexit 2019. márciusi időpontjához közeledve több nemzetközi vállalat jelentette be, hogy elhagyná az Egyesült Királyságot, mindemellett több japán pénzügyi szolgáltató is jelezte, hogy elköltöztetné Londonból az európai uniós központját. Korábban a Nomura, a Sumitomo Mitsui és a Daiwa jelezte, hogy a későbbiekben nem kívánják fenntartani londoni központjukat.A Panasonic európai vezére szerint amennyiben a britek a társasági adó csökkentésével kívánnák ösztönözni az üzleti aktivitást, abban az esetben Japán adóparadicsomként tekinthet majd az Egyesült Királyságra. Amennyiben a Panasonic kevesebb adót fizet az Egyesült Királyságban, a társaság Japánban magasabb adófizetési kötelezettséggel szembesülhet. A társaság európai vezérigazgatója mindemellett azt is kiemelte, hogy a regionális központ áthelyezésével a Panasonic elkerülheti a Brexit után a személyek és szolgáltatások szabad áramlásával kapcsolatos esetleges akadályokat is.Lapértesülések szerint a társaság pénzügyi és audit területeken dolgozó munkatársait érinti elsősorban a költözés, azonban a cég befektetési kapcsolattartásért felelős pozíciói továbbra is az Egyesült Királyságban maradnának. A Panasonic szerint a költözésre októberben kerül sor, azonban a társaság szóvivője az Amszterdamba áthelyezett munkatársak pontos számával kapcsolatban nem kívánt felvilágosítást adni.