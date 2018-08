Apple, Amazon, Google - Melyik lesz a befutó?

Tegnap 935 milliárd dolláros piaci kapitalizációval zárta a napot az Apple, ami azt jelenti, hogy már csak alig 7 százalékos árfolyamemelkedés kell ahhoz, hogy a világ első számú 1000 milliárd dolláros cége legyen. Jelen állás alapján az Apple 4 százalék körüli emelkedéssel kezdheti a mai kereskedést a tegnap esti gyorsjelentés után.Versenyben van még a címért az Amazon és a Google anyavállalata, az Alphabet is a címért, a két vállalat piaci kapitalizációja 866, illetve 850 milliárd dollár jelenleg. A negyedik legnagyobb amerikai vállalat a Microsoft, szintén 800 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációval, míg az ötödik legnagyobb, a Facebook, ami már messze van tőle, kapitalizációja 500 milliárd dollár alatti.

Azkapitalizációja mutatott különösen gyors felfutást, az elmúlt egy évben több mint 80 százalékot emelkedett az árfolyam. A technológiai papírok mind szárnyaltak, de az Amazon kiemelkedett közülük is. A befektetők bíznak a streaming médiatartalom erősítésében és a kiskereskedelmi terjeszkedésben, amit a Whole Foods felvásárlásával támogatott meg a cég.Az-nél az iPhone adta a sztorit, az okostelefonok értékesítéseinek köszönhetően stabilan növekszik a cég bevétele és profitja. A cég erős készpénztermelő képességgel működik és komoly részvényesi készpénz-visszajuttatást végez osztalék és saját részvény vásárlás formájában. Azaz online hirdetési piac legnagyobb szereplője és közben a háttérben sokféle jövőbe mutató fejlesztést folytat, például a mesterséges intelligencia és a tanuló algoritmusok terén, amelyek bár egyelőre csak a pénzt viszik, de ha valamelyik bejön, abból akár egy forradalmi újítás is lehet.az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmak vetették vissza a részvények szárnyalását, hogy mibe fog kerülni a cégnek a szigorúbb szabályozás és hogy az adathasználati botrányok miatt mekkora hirdetési bevételtől eshet el. Apedig egy stabil, érett cég, szintén jelentős készpénztermelő-képességgel, amelyik ráadásul sikeresen nyitott a cloud irányába.