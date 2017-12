Átadták minden idők egyik legnagyobb német állami beruházását

A 10 milliárd euróból (3140 milliárd forint) felépített vasútvonal révén az eddigi hat óra helyett négy óra alatt lehet megtenni a Berlin-München távolságot vonattal. A Deutsche Bahn (DB) német állami vasúttársaság várakozása szerint a rövidebb menetidő révén megduplázódik, évi 3,6 millióra emelkedik a főváros és a bajor tartományi főváros között vonattal utazók száma.A vasút az új vonallal "verhetetlen" lesz az autóval szemben, és felveszi a versenyt a repülővel a Berlin és München közötti közlekedésben - mondta Richard Lutz, a DB vezetője az átadási ünnepségen.Azonban a társaság szerint nemcsak a két metropolisz között közlekedőknek hasznos a fejlesztés, azzal számolnak, hogy a kapcsolódó járatok átszervezése révén évente 17 millió utas profitál belőle.A 623 kilométeres szakaszon tehervonatok is közlekednek az ICE Sprinter nevű személyszállító vonatok mellett, amelyek az óránkénti 300 kilométeres sebességet is elérhetik. A jóval lassabban haladó teherszállító szerelvényeket úgynevezett előző-pályaudvarokon kerülik meg, ilyeneket minden huszadik kilométernél építettek.Az építkezésen 4500 ember dolgozott, a vágányokat nem zúzottkő ágyazatra fektették, hanem betonból készített talapzatra. A 156 ezer nagyméretű betonlap előállításához, a 37 híd és a 27 alagút megépítéséhez négymillió tonna betont használtak fel. Felépítették a többi között Németország leghosszabb, 8600 méteres völgyhídját, és összesen 63 kilométer hosszúságban építettek ki alagutakat. A nagyszabású állami beruházások többségétől eltérően a költségvetést és a kivitelezési menetrendet is sikerült betartani.Az első vonat 3 óra és 58 perc alatt érkezett Münchenből Berlinbe. Az utasok között volt Angela Merkel kancellár is, aki a berlini főpályaudvaron tartott ünnepségen elmondott beszédében kiemelte, hogy az új szakasz betagozódik a nagysebességű vasúti közlekedés európai hálózatába, egy olyan folyosó része, amely Finnország keleti határától egészen Szicíliáig húzódik.