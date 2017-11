Átalakul az Altera

a következő időszakban az igazgatóság kidolgozza az Altera új stratégiáját, valamint felállítja a megvalósításhoz szükséges teljes szervezetet. Az új vezérigazgató elmondta, hogy a vállalat a jövőben is a vagyonkezelést helyezi tevékenységének fókuszába, melynek során a társaság reálgazdasági befektetésekre fókuszál, kedvező nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket kíván szerezni. Az Altera célja, hogy befektetési-portfóliójának szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát folytató, és eszközalapon jól meghatározható értéket képviselő vagyonkezelőként működjön.

A közgyűlésen a részvényesek az alapszabály több pontját módosították. A változtatások közül a legtöbb azt a célt szolgálja, hogy növekedjen a társaság részvényeinek likviditása, és befolyásuk gyakorlása során a részvényesek ne ütközzenek szavazati korlátba. Ennek érdekében a részvények névértéke 1000 forintról 100 forintra csökken (a változás időpontjáról az Altera külön tájékoztatást ad majd), továbbá megszűnik az egy részvényes által gyakorolható 10 százalékos szavazati korlát. A részvényesek megválasztották az Altera új, háromtagú igazgatóságát, melynek elnöke Prutkay Zoltán, aki a társaság vezérigazgatói posztját is betölti, így teljesen megújul a vállalat menedzsmentje.Prutkay Zoltán a vállalat tervei kapcsán elmondta, hogyAz Altera a jelenlegi vagyonánál jelentősen nagyobb pénzügyi forrásból kívánja megvalósítani növekedési terveit. Az új forrásokat a vállalat elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén keresztül szeretné bevonni, számítva a lakossági és intézményi befektetői körre is, valamint támaszkodni kíván a kedvező banki finanszírozási forrásokra is. Az Altera célja, hogy a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába és a BUX-indexbe is bekerüljön.Az Altera Nyrt. azt követően alakult át, hogy a vállalat fő tulajdonosa a svájci székhelyű Lehn Consulting AG lett, mely korábban az Appeninn Nyrt. meghatározó tulajdonosa volt. Az Ádámosi György által irányított Lehn Consulting a törzsrészvények 10 százalékot meghaladó részét szerezte meg, valamint az összes szavazatelsőbbségi-, és osztalékelsőbbségi részvényt. Ádámosi György az Altera Nyrt-ben megvalósított részesedésszerzése kapcsán elmondta, hogy hosszú távú befektetésben gondolkodik, és szakmai befektetőként kíván a társaság részvényese lenni, így nem tartja kizártnak azt sem, hogy tovább növelje részesedését a vállalatban. A befektető elkötelezett a magyar tőkepiac mellett, a Budapesti Értéktőzsde által biztosított forrásbevonási környezetet kedvezőnek ítéli meg, és ígéretesnek tartja a piac fejlesztésének irányait.A közleményt követően újraindult a kereskedés az Altera részvényeivel a budapesti tőzsdén, a papírok egyelőre 2 százalékos mínuszban állnak a tegnapi emelkedés után.