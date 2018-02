Atomerőmű-matuzsálemeket hozna létre Trump

A minisztérium egy meg nem nevezett tisztviselője azt mondta a Bloombergnek , a tárca a tárgyban kutatásokat is végzett, és hogy a közműcégekkel együtt dolgozva igyekszik megszerezni az engedélyt az USA nukleáris szabályozói hatóságától. Mindez azt jelentheti, hogy az 1970-es években épült reaktorok akár 2050 utánig is működhetnek.Az Exelon, Dominion és a NextEra közműcégek megerősítették, hogy az üzemeltetésük alatt álló nyolc, Virginiában, Pennsylvaniában és Floridában működő reaktor 60 éves élettartamát további 20 évvel meghosszabbíttatnák, és az erre vonatkozó kérelem beadását tervezik a szabályozó hatóságnak. A portál iparági forrásokra hivatkozva azt írta, további 20 reaktor esetében lehet számítani hasonló fejleményre.Az atomerőművek jelenleg az Egyesült Államok villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát biztosítják, azonban nagyrészt az olcsó földgáz és megújuló energiaforrások jelentette konkurencia, valamint az áramkereslet stagnálása hatására több nem gazdaságosan üzemelő reaktort évekkel az eredetileg tervezett előtt lekapcsolták.Donald Trump elnök valamikor tavaly júniusban kezdett el foglalkozni az ország nukleáris iparának revitalizálására vonatkozó tervekkel. Bár az élettartam meghosszabbítása ügyében az utolsó szó a nukleáris szabályozói hatóságé, az iparág azonban méltányolja az elnöki segítséget.Az iparág hosszabbítás melletti érvrendszerében központi szerepet tölt be a takarékosság. Az atomerőművek élettartam-hosszabbításának költségei esetenként változhatnak, azonban a pár száz millió dolláros beruházás kétségkívül egy nagyságrenddel olcsóbb megoldást jelent mint új atomerőművet építeni, amelyek bekerülési költsége több milliárd dollár. A gyakorlatilag három évtizedes atomerőmű-építési szünetet megtörő, Kelet-Georgiában felhúzandó két reaktor ára az eredeti tervekhez képest megduplázódott, és már meghaladja a 25 milliárd dollárt. A terveknek azonban - amelyeket már az előző elnök, Barack Obama adminisztrációja is támogatott - vannak ellenzői, akik elsősorban a növekvő hibalehetőségre vonatkozó aggályokat hangoztatnak.