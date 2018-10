Ausztriában is olcsóbb a dízel, mint Magyarországon

A hazai benzináraknál a nyugat-balkáni tarifák is magasabbak, ugyanakkor az is látható, hogy az osztrák kutakon alig kell többet fizetni egységnyi benzinért, mint Magyarországon, állapítható meg a kelet-európai országok, Ausztria és Németország üzemanyagárait összevetve. Körképünk szerint a benzinért asak Oroszországban, Ukrajnában, az EU két kelet-balkáni államában, Lengyelországban és Litvániában kell kevesebbet fizetniük az autósoknak, mint Magyarországon. Feltűnő az is, hogy a világ egyik legnagyobb olajtermelője, Oroszország kevesebb mint fele akkora benzinárakat alkalmaz, mint Magyarország.

Érdekesség, hogy a benzinárak globális átlaga átszámítva 328 forint körül alakul a GlobalPetrolPrices.com szerint. Az összehasonlításban szereplő árak az október 15-én kezdődő hét eleji állapotot tükrözik, vagyis az eheti, viszonylag jelentős árcsökkenés még nem szerepel benne. A péntekre előre bejelentett változásokat követően a hazai átlagos benzinár 394 forint, a gázolajár 430 forint lesz.Tanulságos eredményt mutat az üzemanyagárakat a jövedelmi viszonyokkal együtt vizsgáló összevetés is. Eszerint Magyarországnál az összehasonlításban szereplő országok között csak Romániában, Bulgáriában, Albániában, Szerbiában és Ukrajnában lehet kevesebb benzint venni a havi nettó átlagjövedelemből. Románia ilyen összevetésben is "jön fel" Magyarországra, elmaradása már csak mintegy 10 százalékos ebben a tekintetben. Míg Ausztriában közel három és félszer több benzint lehet tankolni a havi nettó átlagbérből, mint Magyarországon, addig már az olyan országokban is jóval több benzin jön ki a jövedelemből, mint a rendszerváltás óta a délszláv háborút is megszenvedő Horvátországban.

A gázolajárakat tekintve Magyarország a drágább országok között szerepel, a dízel literje Ausztriában és Németországban sem kerül többe, mint itt. Oroszország ebben az összevetésben is a legolcsóbb, de a lengyel, a szlovák, a cseh és a szlovák tarifa is alacsonyabb a magyarnál, miközben gazdasági fejlettségük meghaladja Magyarországét. A gázolaj globális átlagára 303 körül alakul forintban kifejezve.A benzinárakhoz hasonlóan itt is feltűnő, hogy az árak a magyarországitól jelentősen elmaradó vásárlóerővel rendelkező olyan balkáni országokban is meghaladják a hazaiakat, mint Szerbia és Albánia. A jelenséget az magyarázza, hogy számos balkáni ország üzemanyagáraiban a magyarországinál is nagyobb az adók aránya. Az árak sokéves csúcsra emelkedése idén nyáron több balkáni országban tüntetéseket és a tiltakozás egyéb formáit váltotta ki például a közösségi médiában.

A jövedelmeket az árakkal együtt vizsgálva hasonló következtetések vonhatók le, mint a benzin esetében. A havi nettó átlagjövedelemből már egy horvát autós is több mint száz literrel több gázolajat tud tankolni egy horvát kúton, mint a magyar. Az osztrák helyzettel e szempontból sem mérhető igazán össze a magyarországi, de Csehországban is több mint kétszáz, Szlovéniában pedig több mint háromszáz literrel több dízel vásárolható a helyi havi átlagos nettó jövedelemből, mint itthon.