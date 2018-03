2200 milliárd forintos bevétellel zárta a tavalyi évet az Audi Hungaria

2018-ban a motorgyártás palettája az elektromos meghajtásokkal bővül, gőzerővel folynak a sorozatgyártás előkészületei.

A tájékoztatás szerint 1 965 165 motort gyártottak 2017-ban, ami 1,9 százalékkal több az előző évinél, míg a gyártósorokról legördült 105 491 jármű 16,5 százalékos csökkenést jelez.A tavaly december 31-i 12 307 fős létszám 5,8 százalékos bővülés eredménye, a 442 millió eurónyi beruházás 45 százalékkal haladja meg az előző évit. A 25 évvel ezelőtti cégalapítás óta a összberuházás volumene 8,753 milliárd euró.Kihívásokkal teli gazdasági keretfeltételek ellenére az Audi Hungaria elmúlt üzleti évét stabil eredményekkel zárta. "Büszke vagyok arra, hogy a motorgyártásban ismét túlszárnyaltuk az előző évi gyártási volument" - idézik Achim Heinflinget, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke. Jelentős szerepet töltött be a győri cég az Audi Konszernen belül és eredményeivel ismét hozzájárult az Audi versenyképességéhez - teszi hozzá a magyarországi leányvállalat első számú vezetője.A közlemény kiemeli: a csaknem kétmillió erőforrással a vállalat továbbra is a világ egyik legnagyobb motorgyára, ahol tavaly hat Otto- és három dízelmotor-variánst gyártottak; a vállalat mintegy 6 ezer munkatársa több mint 9 ezer motort gyártott naponta a Volkswagen-konszern 32 járműgyártó telephelye számára.A járműgyártás majdnem 4500 munkatársa az Audi TT Coupé, TT Roadster, A3 Limousine és A3 Cabriolet modelleket gyártotta teljes gyártási mélységben. 2017-ben kezdődött az Audi Hungariánál az Audi RS 3 Limousine sorozatgyártása, mely az Audi első RS kompakt limuzinja.. 2017-ben a járműfejlesztés tovább bővítette kompetenciáit. Meghajtások tesztelésére újabb vizsgálóberendezéseket helyeztek üzembe, valamint egy Magyarországon egyedülálló járatópadon teljes járműveket tudnak vizsgálni.A e-motorgyártás területén az Audi Hungaria egy teljesen új gyártási koncepciót valósít meg, a moduláris gyártást. A járműszereldében kialakított gyártószigetek között a logisztikai feladatokat vezető nélküli szállító eszközök végzik - áll a közleményben. A közlemény kitér arra is, hogy idén kezdődik a győri telephelyen az Audi Q3 sorozatgyártása. A SUV gyártásához egy új, 80 ezer négyzetméteres karosszériagyárat építettek fel.