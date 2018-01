A franciáknál elszakadt a cérna - Kemény intézkedések zajlanak az Opel-gyáraknál

Hatalmas víziói vannak a franciáknak - A lényeg könnyen elsikkadhat

A nagy víziókról szóló hírek között viszont megbújnak azok az információk is, amelyek sokkal fontosabbak, húsbavágóbbak az Opel/Vauxhall dolgozói szempontjából, és amelyek végül a magyarországi operációra is hatással lehetnek.

Az Opelből mindenképpen nyereséges céget csinálnak

A leghatékonyabb autógyártóvá akarunk válni, nem a legnagyobbá

Ez önmagában nem kis vállalás volt, tekintve, hogy az Opel/Vauxhall 1999 óta veszteségesen működik.

Az elmúlt napokban nagyon sokat lehetett hallani a PSA csoport terveiről, Carlos Tavares, a cég vezérigazgatója a Detroiti Autószalonon mesélt a gyártó amerikai piacra történő visszatéréséről, majd az Automotive News World Congress keretében bejelentette, hogy 40 elektromos modellt dobnak piacra 2025 végéig és nagy ugrásra készülnek az önvezető autózás területén is. Miközben egyre többen kezdtek arról is beszélni, hogy a franciák nagy dobásra készülnek Dél-Amerikában és küszöbön lehet egy együttműködési megállapodás a Forddal ebben a régióban.- jelentette ki Carlos Tavares néhány nappal ezelőtt.Ennek a célnak az elérését természetesen nehéz elképzelni anélkül, hogy nyereségessé teszik az Opel/Vauxhall márkákat, amelyeket eleve azért vásároltak meg elhúzódó tárgyalások után a General Motorstól 2,2 milliárd euróért tavaly, mert úgy gondolták, hogy sokkal hatékonyabban, nyereségesen tudnák azokat működtetni. A franciák ígérete akkor úgy hangzott, hogy a felvásárlását követően az Opellel 2 százalékos üzemi profitmarzsot érnek majd el 2020-ra, míg 2026-ra ez az érték egészen 6 százalékig emelkedhet.A PSA menedzsmentje viszont nem a levegőbe beszélt, Tavares korábban már bizonyított, 2014-ben a francia autógyártót veszteségesen vette át és néhány év leforgása alatt sikerült elérnie, hogy stabilan 5 százalék körüli profitmarzzsal működjön a cégcsoportja.

Már javában zajlik a dolgozók elbocsátása, a munkaidő csökkentése

Ráadásul ezzel a történetnek koránt sincs vége, Tavares bejelentette, hogy terveik szerint jövő héten tárgyalni fognak a brit szakszervezetekkel és a kormány illetékes döntéshozóival az üzem jövőjéről.

A termelési volumen változásai miatt idén további csökkenés várható a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott létszámban.

Jöhetnek a gyárbezárás?

Nagy-Britanniában nem lesznek gyárbezárások

A szigetországban a gyártást egészen 2021-ig garantálják, illetve Lutonban a Vivarokat egészen 2025-ig gyárthatják, így a Vauxhall 4 500 alkalmazottjának nem kell egyelőre azért aggódnia, hogy elveszíti a munkahelyét

A Vauxhall nyugdíjalapjának tagjait sem érheti veszteség

A német üzemekben dolgozó közel 19 ezer alkalmazott esetében 2018 végéig nem kerül sor elbocsátásokra

Legalább 2020-ig további beruházásokat hajtanak végre a németországi üzemekben

A tervek megvalósítását az is segítheti, hogy az Opel/Vauxhall jelenlegi működése a számok tekintetében nagyon nagy hasonlóságot mutat azzal az állapottal, mint amilyennel a PSA csoportot annakidején átvette Tavares, erről nyilatkozott legalábbis nemrég egy interjúban.Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy ezekért az eredményekért nagyon komoly áldozatokat kellett hozni sok esetben. Tavares, korábbi főnökéhez, Carlos Ghosnhoz, a Renault-Nissan-Mitsubishi elnökéhez hasonlóan igazi "cost killer", nincs olyan probléma, amire ne tudná a megoldást és pontosan tudja, hogyan lehet drasztikusan lefaragni egy autógyártónál a költségeket. A kelléktárában olyan alapvető dolgok vannak, mint a felesleges gyártókapacitások leépítése, a beszerzések összehangolása, a szinergiák kiaknázás és a működési költségek visszavágása. Előszeretettel alkalmazza a munkaerőköltségek lefaragását is a dolgozók bánatára, illetve a részvényesek legnagyobb örömére.A PSA menedzsmentje már akcióba is lendült, tavaly decemberben az 57 és 60 év közötti korosztályhoz tartozó német munkavállalóknak felkínálták az előnyugdíjazás lehetőségét azt követően, hogy erről megállapodtak az üzemi tanáccsal és a legnagyobb német szakszervezettel, az IG Metallal. Az alku része volt az is, hogy az igazgatási és fejlesztési osztályokon legalább az év első felében csökkentett munkaidőben dolgoznak majd, és április 1-től a heti 40 órás munkaidőt előíró szerződésekben 35 órára csökkentik a munkaórák számát. Ezekbe azért egyeztek bele a munkavállalók helyi érdekképviseleti szervezetei, hogy elkerüljék a tömeges létszám-leépítéseket.Ugyanez a bravúr viszont már nem sikerül a brit kormánynak és a szakszervezeteknek, részben az Astra iránti kereslet visszaesése, részben pedig a magas munkaerőköltségek miatt ugyanis 650 dolgozót bocsátottak el az elmúlt hónapokban a Vauxhall Ellesmer Portban található gyárából.Itt ugyanis kétszer drágábbak a gyártási költségek, mint a cégcsoport francia gyáraiban a vezérigazgató elmondása szerint.Az Opellek iránti csökkenő kereslet már a magyarországi operációt is érintette, tavaly néhány hét leforgása alatt két ütemben is tömegesen küldték vissza a munkásokat a WHC Consulting Kft. munkaerő-kölcsönző céghez. Akkor Kaszás Zoltán, az Opel Szentgotthárd szóvivője megerősítette, hogyFontos tisztázni, hogy a "termelési volumen változása" a cégen belüli megrendelések csökkenését jelenti. A motorgyár ugyanis a különböző végösszeszereléssel foglalkozó üzemeknek szállítja az erőforrásokat, és ha kevesebb Opel-motorral szerelt jármű készül a PSA-Opel konszern üzemeiben, akkor csökken a megrendelések száma is. Tehát ez volt részben a magyarázat arra, hogy miért volt szükség az elbocsátásokra. A szentgotthárdi üzemben az alkalmazottak száma 2016-ban már meghaladta az 1400-at, ezt a létszámot egészítette ki 200-240 kölcsönzött munkás.Nehéz megmondani, hogy milyen egyezség születik majd a PSA menedzsmentje és a brit politikusok, valamint szakszervezetek között a közeljövőben. Az viszont biztos, hogyha a franciák tartani akarják magukat a korábbi ígéreteikhez, akkor a tömeges leépítéseknél drasztikusabb lépésekre egyelőre nem szánhatják rá magukat. Az Opel/Vauxhall megvásárlásakor ugyanis az alábbi ígéreteket tették:Ezek alapján pedig nem lenne korrekt húzás a PSA menedzsmentje részéről, hogyha az általuk megadott határidő előtt mégis az angliai üzem bezárásáról döntenének, illetve kilobbiznák azt a helyi döntéshozóknál, érdekképviseleteknél.

Az Opel/Vauxhall gyárai, kutatóközpontja és egyéb operációi

