A VW és a Daimler is ad támogatást a dízelautók átalakításához

Andreas Scheuer közlekedési miniszternek a találkozót követően tett bejelentése szerintA találkozót követően a Daimler bejelentette: a légszennyezés által erősen érintett régiókban kész akár 3 ezer euróval is támogatni a korosabb Mercedes-Benz dízel autók tulajdonosait harmadik féltől származó kipufogógáz-tisztító berendezés vásárlásában.A Daimler ugyanakkor közleményében kikötötte, hogy az utólagosan beépített berendezésnek hatósági engedéllyel kell rendelkeznie és bizonyíthatóan hozzá kell járulnia a légszennyezés csökkentéséhez.A BMW továbbra is mereven elutasítja korosabb dízelmodelljeinek utólagos átalakítását. Klaus Fröhlich fejlesztési igazgató szerint a régi autók újakra cserélésével sokkal hatékonyabban és hamarabb lehet eredményt elérni a levegő tisztasága terén. A dízelmotorok utólagos műszaki átalakításához pedig még felgyorsított fejlesztési munkával is legalább három évre lesz szükség egy tömeggyártásra érett berendezés előállításához - mutatott rá."Ahelyett, hogy a múlt technológiájába invesztálnánk, teljes lefedettségű töltőállomás hálózatot kellene létrehozni az elektromos mobilitás számára" - jelentette ki Manfred Schoch, a BMW üzemi tanácsának az elnöke.A dízelautó-tulajdonosoknak számos német nagyvárosban a behajtási tilalom lehetőségével kell szembenézniük. A légszennyezés mértéke ugyanis legalább tizenöt német nagyvárosban haladja meg jelentős mértékben a megengedett értéket.A német környezetvédelmi szervezetek már néhány német nagyvárosban, Hamburgban, Berlinben és Frankfurtban is elérték a dízelautók kitiltását a jövő évtől kezdődően.A kölni közigazgatási bíróság éppen csütörtökön mondta ki a Deutsche Umwelthilfe környezetvédő szervezet keresete alapján, hogyEszerint az Euro-4 és korábbi besorolású dízelautók a jövő év áprilisától, az Euro-5 besorolású autók pedig szeptembertől kezdve nem hajthatnak be a városok belső területeire.