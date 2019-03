Continental: felkészülünk az elektromos autók térnyerésére is

Érdekel, hogy mi a véleménye a szakembereknek az autóipar legnagyobb kihívásairól? Jelentkezz még ma a Járműipar 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

Tíz évvel ezelőtt szinte csak gyártó tevékenységet folytattunk, az elmúlt években fokozatosan emeltük a mérnöki tevékenység arányát, erre nagyon jó példa a veszprémi telephelyünk, ahol jelenleg 550 fejlesztőmérnök dolgozik, vagy az új, Budapesti fejlesztőközpont.

Valóban, első hallásra szokatlannak tűnhet ez a megnevezés, ráadásul a globálisan 240 ezer főt foglalkoztató Continental csoporton belül sem mindenhol létezik az országkoordinátori pozíció: Magyarországon egyszerűen azért van, mert nagyok vagyunk, fontos az itteni működésünk a cégcsoporton belül.10 telephelyünkön több mint 8 ezer embert foglalkoztatunk, és ezeknek a telephelynek a tevékenységét össze kell fogni. Magyarország ebből fakadóan fókuszország is a Continental számára. Vannak központi osztályaink is, amelyek mindegyik telephelynek végeznek valamilyen szolgáltatást, és ezeknek az irányítása is az én feladatköröm. Például központi bérszámfejtésünk, vagy központi kommunikációs csapatunk van, de a HR is ilyen irányítás alatt működik: ők a különböző humánpolitikai rendszereket egységesítik, illetve fejlesztik, a teljes ország számára. A nem termelő anyagok beszerzése is központosítottan folyik minden telephelyre, a legtöbb esetben ugyanolyan anyagokat használunk, ezeket pedig észszerűbb nagyobb volumenben, egyszerre beszerezni. Kiemelt feladatom a kormányzati kapcsolatok, beruházások támogatása, azért is, mert a magyar állam stratégiai partnere vagyunk 2013 eleje óta, és ezzel is egységesen foglalkozunk.A cégcsoport minden üzleti egységével, divíziójával képviselteti magát Magyarországon: három automotive divíziónk mindegyike megtalálhatók itt, van egy abroncsdivíziónk, egy abroncsraktárunk, illetve egy kereskedelmi központunk. Az ötödik divízió pedig a Contitech, amely egyéb ipari vagy autóipari gumi-, műanyag, fémtermékekkel foglalkozik. Tehát elég szerteágazó a cég portfóliója, és ezeken belül is szerteágazó az a tevékenység, amit Magyarországon végzünk.Azon kívül, hogy mérnöki tevékenységeket hoztunk Magyarországra, olyan, magas hozzáadott értékű mérnöki tevékenységeket is végzünk, amelyek nemcsak a magyar gyárakra vonatkoznak, hanem a világ többi részén lévő Continental-gyárakat is kiszolgálják. A makói, váci gyárunkban is van ötven olyan kollégám, akik különböző szegmensfeladatokat látnak el, folyamatfejlesztési, minőségirányítási, vagy gazdasági területen.

Nagy Mihály

Tíz évvel ezelőtt még mondhattuk azt, hogy az olcsó munkaerő vezérli ezeket a dolgokat, ma már ez nem érvényes.

Szinte az összes magyar egyetemmel együttműködünk - leginkább annak függvényében, hogy melyik telephelyünkhöz van közel. Ezzel egy plusz hozzáadott értéket tudunk teremteni, hogy nemcsak a saját kollégáink fejlesztenek bizonyos dolgokat, hanem az egyetemek is besegítenek. Ezzel együtt az elmúlt években sokat fejlődtünk, bővültünk. Az autóipar egyébként is a nemzetgazdaság fókuszában van, a magas hozzáadott értékű tevékenységek szintén, és mi ehhez szorosan kapcsolódunk. Tény, hogy kaptunk a bővítési projektjeinkhez állami támogatásokat is, ami szintén fontos tényező, amikor egy cég arról dönt, hogy melyik országban fogja bővíteni a tevékenységi körét.A Continental gyárak világszerte szállítanak számos autógyárnak. Mesterséges intelligenciával foglalkozó csapatunk a világ több városában is működik és sok esetben egyesítik erőiket fontos projektek érdekében.A helyzet most sokkal nehezebb, mint 5-10 évvel ezelőtt, a munkanélküliségi ráták most sokkal alacsonyabbak. De még mindig nem lehetetlen jó munkaerőt találni. A Continental ugyanúgy versenyben van a munkaerőpiacon, mint minden cég. Azt gondolom, annyi előnyünk van a többiekhez képest, hogy valamivel jobb fizetést kínálunk, mint a piaci átlag, ráadásul mi technológiai vállalatnak tekintjük magunkat, úgy szoktuk mondani, hogy a jövő mobilitását fejlesztjük, és ebben szeretnének részt venni a kollégák, ezért szívesen csatlakoznak a cégünkhöz. Ráadásul minden dolgozónknak lehetősége van arra, hogy nemzetközi porondon is kipróbálja magát. Nemcsak úgy, hogy elköltözik és ott végez munkát, hanem például úgy is, hogy egy makói mérnök kolléga rendszeresen nyújt támogatást a Mexikóban, Kínában, bárhol lévő gyáraknak. A dolgozókat támogató értékrendünk mellett ez is vonzó a mai piacon.Napjainkban az egyik fő szempont, hogy milyen szaktudású embereket találunk itt, és úgy gondolom, hogy ezen a téren még mindig nagyon jól áll Magyarország. Nemcsak a tudás, hanem a találékonyság is számít ebben az iparágban: mi vagyunk azok, akik mindent megoldunk, ráadásul a munkához való hozzáállásunk is rendben van. Meg akarjuk csinálni és értéket akarunk előállítani.Mi vagyunk a piac egyik legnagyobb autóipari beszállítója, ezek nálunk is fő fejlesztési trendek, a magyarországi itteni csapatunk az önvezető autózáshoz kapcsolódik leginkább. A Continental ezeknek az új technológiáknak a fejlesztését végzi, és ezekhez kapcsolódnak az itteni gyáraink is. Az elektronikai gyáraink mindenképpen, a különböző alkatrészekkel, de a makói, a váci és most már a nyíregyházi gyárunk is gyárt például hűtőrendszereket akkumulátorokhoz, és az elmúlt években különböző műanyag alkatrészeket fejlesztettünk, hogy meg tudjuk oldani az elektromos autók akkumulátorhűtését. Az általunk fejlesztett technológiák egyértelműen fel vannak készülve az elektromos autózás térnyerésére.Valamekkora visszaesés már a múlt év vége óta érezhető, az európai autópiacon sem beszél már senki arról, hogy idén növekedés lenne, sokkal inkább az a kérdés, hogy mekkora lesz a csökkenés. Ebből a szempontból mi azért vagyunk szerencsésebb helyzetben, mert az elmúlt években minden évben meg tudtuk haladni növekedésben a piaci átlagot. Számos új projektünk van, jó az együttműködés az autógyárakkal. Talán nem vagyok túlzóan optimista, ha azt mondom, hogy csoportszinten nem az a kérdés, hogy mekkora lesz a csökkenés, hanem hogy mekkora lesz a növekedésünk.Erre nagyon nehéz választ adni. Látjuk ezeket a tendenciákat a világban, látjuk ezeknek a valós hatásait Amerikában, Ázsiában, ahol jelentős csökkenés van az autóiparban. Európában pedig egy hard Brexit hatásait csak találgatjuk. A cég próbál rugalmas lenni, gyorsan reagálni a változásokra, de sok olyan tényező van, amit a legalaposabb tervezéssel sem tudunk megjósolni. Próbáljuk átalakítani az irányítási rendszereinket, struktúráinkat arra, hogy a változásokra minél gyorsabban tudjunk reagálni, próbálunk gyorsabbak lenni, mint a versenytársak. Ez azon is múlik, hogy mennyire tudjuk a kollégáinkat bevonni, mennyire tudjuk a döntéseket gyorsan meghozni az alsóbb szinteken is.Igen, 2020-tól már holding struktúrában szeretnénk működtetni a vállalatot, annak érdekében, hogy rugalmasan és sikeresen tudjunk válaszolni a jövőbeni kihívásokra.2019. január 1-től a Powertrain üzletág leválasztásra került, melyhez a Continental a többségi tulajdont megtartva befektetőket keres, annak érdekében, hogy az autóipar ezen leggyorsabban fejlődő területén továbbra is úttörő megoldásokat tudjon biztosítani. Egy ilyen tranzakcióra leghamarabb 2019. második felében kerülhet sor.