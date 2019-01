Csak órák vannak hátra az Audi-sztrájkból - Fontos döntés előtt áll a szakszervezet

A szakszervezet közeledve a 168 órás sztrájk végéhez, figyelembe véve a tárgyalások során tapasztaltakat és az esetleges további lehetőségeket, a szerdai napra összehívta a sztrájkbizottságot - derül ki az AHFSz tájékoztatásából.

Fontos döntés előtt állunk, hiszen fel kell térképezni a további lehetőségeinket, valamint az ezután következő lépéseinket

Az új fejleményeket foglalja össze a szerdán megjelent Sztrájk Infó a szakszervezet oldalán . Az például eddig nem ismert részlet, hogy a hétfő esti maratoni tárgyalássorozat után még egy kicsit mozdult a munkáltatói oldal álláspontja: amellett, hogy megadták volna az idei évre a 18%-os, de legalább 75 ezer forintos alapbéremelést, a cafeteria összegére is magasabbat ajánlottak: 300 ezer forint helyett 400 ezer forintot. De mint tudjuk, erre nemet mondott az AHFSz. Közben az is ismert, hogy a szakszervezet is engedett követeléseiből , a 4% mozgóbér beépítését az alapbérbe már nem kéri és a korábbi 787 ezres cafeteria helyett megelégednének 620 ezer forinttal. Az Audi Hungária közben tételesen igyekezett megcáfolni a korábban elterjedt híreket, miszerint más VW-gyárak mutatói alapján magasabb bér indokolt a győri gyárban.Vagyis a szakszervezet komoly döntés előtt áll. A sztrájkbizottság feladata lesz értékelni az eddig történteket, a munkatársaktól és a tárgyaló delegációtól kapott információk alapján.- írják.A hetedik napba forduló sztrájk következményeiről itt írtunk folyamatosan: