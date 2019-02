Dízelbotrány: 400 ezer autós pereli a Volkswagent

Az úgynevezett csoportos megállapítási keresetnek a szövetségi igazságügyi hivatalnál vezetett nyilvántartásába több mint 401 ezren regisztrálták magukat tavaly novembertől január végéig.Az autótulajdonosok ezzel csatlakoztak a fogyasztóvédelmi szervezetek országos szövetsége (vzbv) és a legnagyobb autótulajdonosi érdekvédelmi szervezet, az ADAC autóklub által a VW ellen közösen indítandó perhez, amelynek révénA csoportos megállapítási kereset (Musterfeststellungsklage) új elem a kollektív jogorvoslat németországi szabályozásában, tavaly novemberben vezették be, éppen a VW dízelbotránya miatt. Célja a fogyasztók jogainak erősítése a túlerőben lévő nagyvállalatokkal szemben. A pereket nem az egyes fogyasztók, hanem fogyasztói szövetségek folytatják, a költségeket, pénzügyi kockázatot is ezek a szervezetek viselik, a fogyasztók számára kedvező bírósági döntés viszont mindenkire érvényes, aki csatlakozott a keresethez.A vzbv és az ADAC kezdeményezése az első eset az új jogintézmény történetében. Az eljárásA következő lépésben a keresethez csatlakozott fogyasztóknak márA keresethez EA189 típusú dízelmotorral szerelt, és a dízelbotrány miatt szervizre visszarendeltgépkocsik németországi tulajdonosai csatlakozhatnak.A VW dízelbotránya úgy került nyilvánosságra, hogy az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) 2015 szeptemberében megvádolta a gyártót, hogy olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű jármű kipufogógáz-tisztító berendezésébe, amely érzékeli a mérés körülményeit. Az autó így a teszteken a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A VW elismerte a csalást. Az ügy világszerteA VW az autóipar legnagyobb szereplője, a csoporthoz tartozik a névadó Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a Porsche, a Seat és a Skoda, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.