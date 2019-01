A sztrájk miatti bevételkiesést és egyéb költségeket egyelőre nem lehet kiszámítani - mondta a szóvivő, kiemelve, hogy a szállítmányozástól a bérekig egy sor tényezőt figyelembe kell venni. Az biztos, hogy "minden sztrájk költséges", így a győri is - jegyezte meg.

Az Audi másik németországi gyára, a neckarsulmi üzem nem állt le, csütörtökre is van még megfelelő számú motor a járművek összeszereléséhez - ismertette.

A győri sztrájk miatt az ingolstadi gyárban le kellett mondani a csütörtöki és a pénteki műszakokat és a vasárnapról hétfőre virradóra tervezett rendkívüli műszakot is - ismertette.

Maratoni tárgyalást tartottak kedden is a felek az Audi Hungáriánál az idei béremelésről. Kedden azonban nem született megállapodás, a tárgyalások jelenleg is zajlanak. Most megmutatjuk, hogy mit ajánlott legutóbb a cégvezetés.

!-->!--> Klikk a képre!

tovább a cikkhez...