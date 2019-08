Döntött a Volkswagen: hatalmas gyárbővítést hajt végre

Egymást érik a bejelentések

Sao Paulo a brazil autógyártás fellegvára, igaz, az utóbbi években csökkent a jelentősége annak hatására, hogy más brazíliai szövetségi államok nagyvonalúbb adókedvezményekkel vonzották magukhoz az autóipari beruházásokat.Ezt elégelte meg egyébként Joao Doria: az év elején új adókedvezményt jelentett be, amelynek nem titkolt célja az volt, hogy új autóipari beruházásokat csábítson Sao Pauloba. Ennek értelmében minden olyan gyártó, amely legalább 1 milliárd reálos (durván 72 milliárd forint) beruházást hajt végre és ennek hatására legalább 400 új munkahelyet teremt, jelentős adókedvezményt kap.Sao Paulo állam bejelentése szerint a Volkswagen mintegy 1000 új munkahelyet hoz majd létre az új beruházásnak köszönhetően, amelyre a Sao Bernardo do Campoban található gyáruknál kerül majd sor - írta beszámolójában a Reuters A Volkswagen Törökországban épít üzemet, cserébe viszont az autóvásárlásra vonatkozó adózási szabályok változtatását kérhetik - írtuk tegnapi cikkünkben A német autógyártó nem kevés pénzt, 1 milliárd eurót költene az új üzemre, de nagyon úgy tűnik, hogy cserébe szeretnének valamit kapni: a Reuters úgy tudja, hogy a német cég vezetői egyeztetéseket folytatnak a török vezetőkkel az ország magas, autóvásárlást sújtó adóiról. A források nem mondták el, hogy milyen biztosítékokat szeretne az ügyben a VW, vélhetően a nagyobb motorral szerelt autók adójának csökkentéséről lenne szó. A források szerint a Volkswagennek az is megfelelő lenne, ha nem azonnal, vagy még a gyárépítés előtt változnának az adózási szabályok, hanem valamikor a jövőben, egy későbbi időpontban.