Egyre elszántabbak: sztrájkoltak az Audi és a BMW dolgozói

Az IG Metall elmondása szerint az Audi ingolstadti üzemében az éjszakai műszak dolgozói beszüntették a termelést csütörtökön. Egy nappal később a BMW három gyárában: Dingolfingban, Landshutban és Regensburgban szintén leálltak a gyártással. A Dingolfingban végrehajtott munkabeszüntetésről, illetve arról, ahogy az ottani dolgozók elhagyják az üzemet, videó is készült:Az IG Metall közel 3,9 millió dolgozónak akar kiharcolni 6 százalékos béremelést. Érvelésük szerint ennyi járna egy olyan környezetben, ahol a német gazdaság egyre jobban teljesít, míg a munkanélküliség rekord alacsony szintre esett. Ez az elképzelés viszont egyelőre nagyon messze van a munkáltatók felajánlásától, amely 2 százalékos béremelésről és egy egyszeri 200 eurós (durván 61 800 forint) kifizetésről szól.Még nagyobb a távolság a másik fő szakszervezeti követelés ügyében: az IG Metall szerint be kell vezetni, hogy a dolgozók külön indoklás nélkül heti 28 órára csökkenthessék munkaidejüket, két évi időtartamra, és a kieső bér egy részét a munkaadó pótolja, a munkaadói oldal szerint viszont inkább a heti 35 óránál hosszabb munkaidő vállalásának lehetőségét kell bővíteni.A munkaadói oldal szerint a szakszervezet elrugaszkodott a valóságtól a 28 órás munkahét bevezetésére irányuló követelésével, amelynek teljesítése ráadásul jogellenes is lehet, mert a kieső bér pótlása hátrányosan megkülönböztetné mindazokat az alkalmazottakat, akik meg is dolgoznak a bérükért.Ezen a héten egyébként összesen 160 ezer dolgozó sztrájkolt különböző német cégeknél annak érdekében, hogy támogassák az IG Metall törekvéseit, illetve hogy minél nagyobb nyomást gyakoroljanak a munkaadókra. Hogyha ezek a megmozdulások nem vezetnek eredményre, akkor a szakszervezet tovább fog lépni, bejelentették ugyanis, hogyha a tárgyalások eredménytelenül zárulnak, akkor 24 órás munkabeszüntetésre szólítják fel a dolgozókat, amely már komoly fennakadásokat okozhat a termelésben.