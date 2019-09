Elkészült az autóipari multi legújabb magyar beruházása

A Bridgestone megnövekedett kapacitásával 2020-ra évente 7,2 millió abroncsot gyárthat. Az eseményen felavatták a 10 ezer négyzetméteres, 180 000 abroncs tárolására alkalmas új raktárt is.

Ennek és a cég más fejlesztéseinek köszönhető az, hogy a gyár a következő években 15 százalékkal, 7,2 millió darab abroncsra tudja növeli éves termelését.

Vállalatunk eddig közel 130 milliárd forintot fordított tatabányai üzemének felépítésébe, gépparkjának kialakításába és folyamatos fejlesztésébe, amivel gyárunk az egyik legmodernebb európai Bridgestone gyárrá vált

Hozzátette, a kormány 826 millió forinttal támogatta a 9,2 milliárd forintos fejlesztést, amely a legmodernebb digitális technológiát alkalmazza.Szijjártó Péter kiemelte, Japán a legjelentősebb ázsiai beruházó Magyarországon, 160 japán vállalat 35 ezer embernek ad munkát, 2018-ban a két ország közötti kereskedelmi forgalom 2 milliárd dollár volt.A Bridgestone a világ legnagyobb gumiabroncs- és gumitermékgyártó vállalata, amelynek tatabányai üzemében prémium kategóriás gépjárművekre szánt, nagy sebességindexű, személyautó, SUV és kisteherautó abroncsok készülnek több mint 230 féle méretben. A vállalat az itt gyártott innovatív és biztonságos nyári, téli és négyévszakos abroncsok legnagyobb részét az európai és tengeren túli piacokra exportálja, de már jelentős mennyiségben szállít abroncsokat közvetlenül a nemzetközi és a hazai autógyáraknak is.A cég évek óta folyamatosan fejleszti és bővíti tatabányai üzemét, amely az eddigi fejlesztéseknek és az új, innovatív, digitális gyártástechnológiák bevezetésének köszönhetően mára az egyik legmodernebb Bridgestone gyárrá vált Európában.A vállalat most felépített, 180 000 darab abroncs tárolására alkalmas, 10 000 négyzetméteres raktárával 600 000 darabra nőtt a teljes raktárkapacitás Tatabányán. Az új létesítménnyel a cég rugalmasabban és gyorsabban képes kiszolgálni vevőit, az autógyárakat és abroncskereskedő vállalatokat. Az új raktár felépítésén túlmenően, a cég továbbfejlesztette mesterséges intelligencia alapú, digitális abroncsgyártó gépeit és növelte azok gyártókapacitását.- mondta Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója.A fejlesztések a jelenlegi beruházás lezárultát követően is folytatódnak a tatabányai Bridgestone gyárban. A vállalat nemrég jelentette be, 2023-ra teljesen okosgyárrá alakul, vagyis nemcsak az abroncsgyártást, de a gyártás teljes folyamatát - a félkész termék gyártást, az energiaellátást, karbantartást, gyártáskövetést és a gyártástervezést is - digitalizálja.