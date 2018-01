Fordulat a Porschénál: kiderülhet, melyik vezető tudott a dízelhamisításról

Az erre vonatkozó bírósági döntések nem sokkal karácsony előtt jöttek ki, ezek értelmében a Porsche igazgatótanácsának válaszolnia kell a még 2016-os éves rendes közgyűlésen feltett öt, a menedzsment előzetes dízelhamisítási ismereteire vonatkozó részvényesi kérdésre. A bíróság mindezek mellett elítélte a Porsche és a Volkswagen válságkezelési módszerét is, kiemelve, hogy nem akadályozták meg dolgozóikat abban, hogy a dízelbotrány felgöngyölítésében akár jelentős segítséget is adó dokumentumokat megsemmisítsék.A két cég korábban arra hivatkozva nem válaszolt a részvényesek menedzsmenti felelősségre vonatkozó kérdéseire, hogy a vizsgálat folyamatban van, de a mostani bírósági döntéssel változhat a helyzet, a bírók szerint nem lehet ugyanis megtagadni a válaszadást a részvényeseknek külső vizsgálatokra hivatkozva. A Porsche azt nyilatkozta, hogy fellebbez az ügyben, de a bíróság szerint ettől függetlenül is válaszolnia kell a részvényesi kérdésekre.