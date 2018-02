Hatalmas autóalkatrész-gyár épül Magyarországon

A tárcavezető elmondta, a REHAU-Automotive a Magyarországon jelenlévő autóipari beszállító vállalatok között az egyik legfontosabb, és a világpiacon is az egyik vezető cég, a világ legnagyobb autógyárainak beszállítója.A cég győri telephelyén is bővít, amit az Audi növekedő igénye indokol. Az újhartyáni zöldmezős beruházás oka pedig az, hogy a Mercedes már a második gyárat építi Kecskeméten, és ott is az egyik legfontosabb beszállító a REHAU-Automotive lesz.A miniszter arról is beszélt, hogy a 2014 óta tartó kormányzati ciklusban ez a harmadik legnagyobb ilyen beruházás és a tízedik legnagyobb értékű. A kormány 7,1 milliárd forintot biztosít vissza nem térítendő támogatásként a beruházáshoz.Markus Grundmann vezérigazgató hangsúlyozta, olyan gyártóüzemet építenek Újhartyánban, amely a világ legmodernebb létesítményei közé fog tartozni. Tájékoztatása szerint a REHAU új üzemében lakkozott külső alkatrészeket, például lökhárítókat és légterelőket gyárt majd.Összesen mintegy 150 millió eurót (durván 37,5 milliárd forint) szánnak az építkezésre, a beépített terület nagysága 63 ezer négyzetméter lesz. A munkálatok márciusban kezdődnek és 2019 áprilisában fejeződnek be a tervek szerint.