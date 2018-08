Honnan lesz pénze Musknak a nagy tervére? Fontos jelzés érkezett

A szaúdi alap eddig nem mutatott érdeklődést a Tesla vezérének terve iránt, vagyis hogy részt vegyen a társaság tőzsdei kivezetésében. A hírügynökség mostani információja azért érdekes, mert épp a héten derült ki az is, hogy a befektetési alap 3-5%-os részesedést szerzett a cégben másodpiaci vásárlásainak köszönhetően.A friss hír után csak tovább erősödhet a Muskra nehezedő nyomás, kérdés ugyanis, hogy a társaság privát céggé alakítását miből finanszírozná. Keddi Twitteren-posztjában azonban még nagyon magabiztos volt, azt írta ugyanis, hogy a kivezetés finanszírozása biztosított.Ez viszont csak úgy képzelhető el elemzők szerint, ha a cég legnagyobb tulajdonosait (például a Fidelity Investments és a China's Tencent) ráveszi, hogy a kivezetés után is a hajón maradjanak. De még ezek után is hosszú út vár rá a végső deal érdekében, tekintettel a kisbefektetőkre. Musk itt egyébként abban bízik, hogy a kisbefektetők és dolgozók a kivezetés után is tulajdonosok akarnak maradni.