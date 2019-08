Itt a fájdalmas jóslat következménye: a Bosch leépítéseket tervez

Mindennek lesznek kihatásai a munkatársakra, főleg a dízeltechnológiával foglalkozó üzemekben, hiszen természetesen reagálnunk kell a kereslet csökkenésére

Több millió autóval csökkenhet a gyártás

Hogyha a Robert Bosch várakozása helyesnek bizonyul, akkor durván 75,3 millió autót gyárthatnak idén, amely nagyjából 4 millió személyautóval lenne kevesebb a 2018-as termelésnél.

A német társaság igazgatótanácsának elnöke egy keddi lapinterjúban kiemelte, hogy az új autók piaca jóval gyengébben fejlődik, mint ahogy egy éve gondolták. Az idén eddig Európában, Indiában, Kínában, az Egyesült Államokban, gyakorlatilag mindenütt visszaesés volt, helyenként tíz százalékot meghaladó mértékben - mondta Volkmar Denner a Süddeutsche Zeitungnak. Hozzátéve, hogy a kilátások nem jók.Ahogy arról a múlt héten írtunk , a német autóipari beszállítónál korábban még úgy számoltak, hogy idén 3 százalékkal kevesebb autót gyárthatnak globálisan, mint egy évvel korábban. Stefan Asenkerschbaumer, a Robert Bosch pénzügyi igazgatója viszont egy interjúban elárult,A hátszél elült - mondta a mostani interjúban a Bosch vezetője, megjegyezve, hogy más területeken, köztük a gépgyártási üzletágban ugyan jobb a helyzet, de az új megrendelések állományának csökkenésében érezhető a gazdasági konjunktúra visszaesése.A Boscht különösen megviselik a Volkswagen csoportnál 2015-ben kitört dízelbotrány hatásai, mert a társaság jelentős részt ural a dízeltechnológia területén. Ha egy dízel befecskendező rendszernél tíz munkatársat alkalmazunk, akkor egy benzines rendszernél hármat, egy elektromos hajtásrendszernél pedig egyet - érzékeltette a nagyságrendeket Volkmar Denner, rámutatva, hogy a dízelmotorral szerelt gépkocsik piaci részesedése erőteljesen csökken Európában, és Indiában is visszaesés tapasztalható.Elmondta, a gondok miatt a világszerte nagyjából 400 ezer embert - Magyarországon 13 ezernél is több munkavállalót - foglalkoztató csoport az idén nem tudja tovább növelni nyereségét, árbevétele pedig a tavalyi szinten lesz a jelenlegi számítások szerint.- mondta Volkmar Denner.Egyelőre nem tudni, hogy mekkora leépítésre lesz szükség, de igyekeznek majd a lehető legkíméletesebben eljárni, például a korai nyugdíjazás lehetőségeinek kihasználásával vagy az időszakosan foglalkoztatottak számának csökkentésével.A Bosch vezetője hangsúlyozta, hogy a dízelmotornak van jövője, és a haszongépjárműveknél középtávon nincs alternatívája, ezért ezek a piacok stabilak. A társaság előrejelzése alapján 2030-ban még mindig 75 százalékos lesz a belső égésű motorral szerelt gyártmányok aránya azt új autók piacán. Ezért a Boschnak az a kötelessége, hogy továbbra is törekedjék a belsőégésű motorok hatékonyságának növelésére, és így a környezeti terhelés csökkentésére.Azonban a társaság az új meghajtási technológiák területén is igen aktív. Hagyományos autóipari partnerei rövid-, és középtávon a gyártmányok többségét belső égésű motorral szerelve értékesítik, ugyanakkor az alternatív meghajtási technológiák aránya gyorsan nő majd, ezért a Boschnál egyszerre több különböző technológiával foglalkoznak - fejtette ki Volkmar Denner.Elmondta, hogy a társaság a mesterséges intelligencia területén is jelentős fejlesztéseket visz véghez, az amerikai informatikai konszernekkel ellentétben az ipari felhasználási területekre összpontosítva. Példaként említette, hogy szeptemberben a frankfurti nemzetközi autókiállításon (IAA) bemutatják az első olyan autóba szerelhető kamerát, amely nemcsak felvételeket rögzít, hanem a gépi tanulás eredményeképpen képes megkülönböztetni egymástól az embereket és a járműveket. A készülék rövidesen egy modell szériatartozéka lesz.Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) nemrég kiadott összefoglalójából kiderült, hogy tavaly mintegy 79,3 millió személyautót gyártottak globálisan, ez 0,9 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest.