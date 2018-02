Már kínai a Daimler legnagyobb tulajdonosa

Ezzel a kínai csoport lett a gyártó legnagyobb tulajdonosa, míg tavaly decemberben a kuvaiti szuverén alap volt a legnagyobb befektető a 6,8%-os részarányával.

A német autógyártó a hatóságoknak leadott jelentésében megerősítette a tulajdonosi változást. A Bloomberg hírügynökség már korábban beszámolt arról, hogy a kínai csoport az elmúlt hetekben tőzsdei vásárlások során építette 10% közelébe tulajdonosi részarányát.

A korábban ismert tulajdonosi szerkezet

Mercedes-Benz Cars & Vans,

Daimler Trucks & Buses és

a pénzügyi divízió.

A mostani befektetés alapján egyértelműen látszik, hogy a kínai Geely csoportnak határozott elképzelései vannak az európai autógyártókkal és hónapok óta tartó spekuláció ér véget ezzel. A Lu Shufu milliárdos irányítása alatt álló csoport már jelenleg is tulajdonosa a Volvo Cars gyártónak, melynek a közelmúltban frissített modellválasztéka népszerű alternatívát kínál a német prémium márkákkal szemben.Frank Biller, a stuttgarti Landesbank Baden-Wuerttemberg iparági elemzője szerint a mostani lépés újabb ajtót nyit a kínai befektetők irányába a Daimler felé. A kínaiak ezzel a bevásárlással is értékes tapasztalatokra tehetnek szert, főleg az elektromos autók terén - mondta.A hírügynökség arra is emlékeztet, hogy a Daimler 2017 végén ismertette a csoport újrastrukturálásának tervét, melynek keretében három egységből álló holding jönne létre:

Egy Mercedes-Benz G-modell a Daimler éves jelentését bemutató stuttgarti sajtótájékoztatóján február 1-jén. Kép és címlapkép forrása: THOMAS KIENZLE / AFP