Megszólalt az Audi a legújabb béremelési javaslatáról

az ajánlatokban szereplő számok egybe esnek a lényeges szakszervezeti követelési pontokkal. Az a tény, hogy sorrendben ez már a hetedik ajánlatuk, mutatja a megállapodási szándékukat, ez is a célunk.

Elsőként a Portfolio számolt be arról , hogy a szombat esti tárgyalás során az Audi Hungária Független Szakszervezet vezetősége helyben két ajánlatot is elutasított.A győri Audi-gyár vezetése a Kisalföldnek a kommunikációs osztályukon keresztül azt mondta:Az AHFSz tegnapi közleményében mindezt komolytalan ajánlatnak nevezte. A szakszervezet többek között azzal érvel a magasabb bérek mellett , hogy a VW-csoport más régiós gyáregységeiben magasabb jövedelemhez jutnak a munkavállalók.Közben a hírek szerint a cég vezetése belső kommunikációt is folytat. A Népszava vasárnapi cikkében azt írta , hogy "a gyár belső kommunikációs csatornáján az üzem vezetése egy levelet küldött szét a dolgozóknak és egy videóüzenettel is igyekszik elbizonytalanítani a sztrájkolókat". Mondandójuk lényege, hogy ha a szakszervezet bérkövetelését teljesítenék, az nehéz helyzetbe vinné a győri gyárat. Ám mindez csak olaj volt a tűzre, a sztrájkolók még elszántabbak lettek - jegyezte meg Szimacsek Tibor, az AHFSZ elnökségi tagja a lapnak.