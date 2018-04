Suzuki, Ford, Skoda: megvan, milyen autókat vesznek a magyarok

Az MGE adatai szerint a márciusi piacbővülés elsősorban a magánvásárlók visszatérésének köszönhető, arányuk meghaladja a 40 százalékot, mivel a céges vásárlások egy része - különösen az egy-három autós céges vásárlások - magánvásárlásnak tekinthetők.Arra is rámutattak, hogy az alacsony betéti kamat és a devizaalapú hitelek nagy részének lezárása ösztönzi a fogyasztást. Ennek megfelelően az új és a használt gépjárműimport is fejlődik, erősödik az idősödő autópark lecserélésének folyamata, ugyanakkor megjegyezték, hogy a használtautó import korösszetétele továbbra sem jó.Kiemelték, hogy 2018 márciusában az újonnan forgalomba helyezett személygépkocsik között 201 tisztán elektromos meghajtású jármű található, számuk idén elérheti a 2500-at.A kishaszon-jármű piac visszaesése megállt, ebből a típusból az első három hónapban 17,8 százalékkal többet értékesítettek az előző év azonos időszakához képest - ismertette az MGE.A nagyhaszon-járműveknél folytatódik a piac növekedése, a 2018. január-márciusi időszakban 48 százalék volt a bővülés, amit az MGE szerint a nagy szállítmányozók flottabeszerzései, illetve a havi átadások alakulása befolyásolnak.A motorkerékpár piac továbbra is gyenge, a márciusi 5,9 százalékos és az első három hónapban elért 28,5 százalékos bővülés ellenére a forgalomba helyezett motorkerékpárok száma még mindig csupán 478 volt. Az egyesület továbbra is úgy véli, hogy a helyzet javítása érdekében fontos lenne például a robogó-azonosítás megoldása, valamint könnyíteni kellene a robogókhoz szükséges B kategóriás jogosítvány megszerzését.A carinfo.hu tájékoztatása szerint a személygépkocsi típusok közül a legtöbbet Suzukiból adták el az év első három hónapjában, összesen 4876-ot, Fordból 3307, Skodából 3120, Opelből 2730, Toyotából 2336 kelt el. Az előző év azonos időszakában is a Suzuki állt az élen, a második helyen szintén a Ford volt, a harmadik, illetve a negyedik helyet pedig 2018. első negyedévéhez hasonlóan a Skoda, illetve az Opel szerezte meg.