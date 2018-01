Széles Gábor cége perre ment az Ikarus márkanévért

Azért nem állhatnak forgalomba az új metrópótlók, mert a múlt hét végén átadott változat hetvenöt centiméterrel rövidebb a forgalomban már közlekedő és engedélyezett prototípusnál, emellett a módosított kivitelű jármű a csuklószerkezeténél könnyített, ami miatt fékezéskor balesetveszélyes lehet.A gyártó mindezek mellett nem is tudta igazolni, hogy a korábban kiadott típusengedély módosítása a bemutatott, módosított szerkezetű járműre is ugyanúgy érvényes. A metrópótlókat újabb haladék után április végéig kellene leszállítania a gyártónak. A járművekből a Volánbusz is kapna, utóbbi közlekedési társasághoz a BKV által használtakon kívül további százötven darab Modulo típusú busz kerülne.A fentieken túl egy másik problémával is meg kell birkóznia az Ikarus Egyedi Kft.-nek, az Ikarus vállalatcsoport ugyanis pert indított a társaság ellen, mert véleményük szerint előbbi vállalat nem jogosult buszok gyártására Ikarus márkanéven és a cégnevében is jogsértően használja az Ikarus megnevezést.Az ügy előzménye, hogy 2006 februárjában a Széles Gábor többségi tulajdonában álló Műszertechnika-vállalatcsoport visszavásárolta az Ikaruas autóbuszgyártást az olasz-spanyol-francia tulajdonú Irisbus-Iveco vállalatcsoporttól. Az Iveco azonban akkor még megtartotta az Ikarus csoport egy kisebb, budapesti gyárát, az Ikarus Egyedi Autóbuszgyárat.Az Ikarus visszavásárlásával párhuzamosan aláírásra került a szerződő felek között egy úgynevezett licencszerződés, amely az Ikarus márkanév használatát szabályozta. Ennek értelmében az Ikarus márkanév kizárólagos tulajdonosa a Széles-csoport, a külföldi tulajdonban maradó Ikarus Egyedi Autóbuszgyár nem gyárthat Ikarus néven autóbuszokat, a nevet másra át nem ruházhatja, valamint a cég nevében csak 10 éven keresztül, 2016. februárig használhatta az Ikarus nevet.Az Ikarus Egyedi Autóbuszgyár később más tulajdonosokhoz került. A cég nevéből a szerződés ellenére nem került ki az Ikarus szó. Az Ikarus tulajdonosi köre ezért pert indított annak érdekében, hogy kötelezze a bíróság az Ikarus Egyedi Kft.-t arra, hogy törölje nevéből az Ikarus márkanevet.A per elkezdődött 2017-ben, az Ikarus Egyedi Kft. vitatta a védjegy érvényességét, de a bíróság a Széles Gábor tulajdonolta csoportnak adott igazat. A következő tárgyalására 2018 márciusában kerül sor a Fővárosi Törvényszéken, ahol elsőfokú ítélet meghozatalára is sor kerülhet.Azt pedig már most lehet tudni, hogy a Széles Gábor által tulajdonolt Ikarus vállalatcsoport a Fővárosi Törvényszéken zajló per lezárását követően kártérítési pert indít a jogosulatlan névhasználat miatt elszenvedett károk megtérítésére az Ikarus Egyedi Kft.-vel szemben.