Szuperül gyorsul az új Roadster - Kár, hogy percenként 8000 dollárt éget el a Tesla

Elon Musk, a Tesla vezére magyar idő szerint múlt pénteken végre bemutatta a vállalat elektromos kamionját és nagy meglepetésre a színpadon megjelent a Tesla Roadster második generációs változatával is. Utóbbi jármű az ígéretek szerint egyetlen töltéssel képes lesz 1000 kilométer megtételére és 0-ról 100 km/h-ra 1,9 másodperc alatt gyorsul majd, miközben a végsebessége 400 km/h felett lesz.Az új sportautótól sokan elájultak, a Bloomberg viszont most arra hívta fel a figyelmet, hogy szuper dolog, hogy ilyen pokolian gyorsan gyorsul a Roadster 2, de legalább ilyen szélsebesen égeti a pénzt a Tesla.A számítások szerint az elmúlt 12 hónapban a vállalat percenként 8000 dollárt (durván 2,1 millió forint) költött el, ez óránként 480 ezer dollárt jelent (durván 127,7 millió forint). Kiszámolták azt is a Tesla előző negyedéves beszámolója alapján, hogyha ebben az ütemben folytatódik a költekezés, akkor 2018. augusztus 6-ára elégeti a rendelkezésre álló készpénzállományát.Persze fontos leszögezni, hogy ez a számítás önmagában csak egy fikció. Azt a Bloomberg is korrekten megjegyzi, hogy azt követően, hogy sikerül megoldani a Model 3 gyártása során adódott problémákat és sikerül felpörgetni a gyártást, jelentős plusz bevételhez juthat a vállalat. Musk ígérete szerint erre egyébként 2018 első negyedévének végéig sor fog kerülni.Musk korábban arról is beszélt, hogy bőségesen el vannak látva készpénzzel és nem fog problémát okozni a Model 3 gyártásának felfuttatása. Ehhez képest a mostani bemutató sokakban keltette azt az érzést, hogy a Tesla igyekszik a felhajtást kihasználva pénzhez jutni. Az elektromos kamionra, amely 2019 előtt biztosan nem kerül gyártásba, már felvesznek 5000 dolláros foglalót, míg azok, akik az elsők között akarnak hozzájutni a tervek szerint 2020-ban megjelenő Roadsterhez, 50 ezer dollárt (durván 13,3 millió forint) kell kifizetniük a foglalás során majd.Mindezek alapján Kevin Tynan, a Bloomberg Intelligence elemzője úgy látja, hogy a Teslának hamarosan újabb 2 milliárd dolláros (durván 532 milliárd forint) forrásbevonásra lesz szüksége, amelyre akár már 2018 második felében sor kerülhet.