Történelmet írt a Tesla!

Nem akármilyen fogadásba ment bele a Tesla alapítója márciusban, azt követően, hogy Mike Cannon-Brookes, az Atlassian milliárdos alapítója Twitteren kérdezte meg tőle, hogy képes-e garantálni, hogy megépít 100 nap alatt egy 100 MW-os akkumulátorfarmot. Elon Musk azt állította, hogy meg tudja oldani egész Dél-Ausztrália áramellátási problémáját ennyi idő alatt is, ha pedig mégsem sikerül, akkor ingyen adja az akkumulátorfarmot.

Elon Musk ezzel megnyerte a fogadást.

Musk nem a levegőbe beszélt, tudta, a Tesla Nevadában felállított gigagyárának köszönhetően képesek lesznek arra, hogy 100 nap leforgása alatt telepítsék a 100 MW kapacitású rendszert. Rendelkeztek referenciamunkával is, hiszen korábban már telepítettek egy 80 MW kapacitású akkumulátorfarmot Dél-Kaliforniában, mindössze 90 nap alatt, aminek teljes költsége 100 millió dollár volt.Musk és csapata 100 nap alatt telepítette is a 100 megawatt kapacitású Powerpack parkot, a fogadás megnyeréséhez már csak annyi hiányzott, hogy a helyi hatóságok ellenőrizzék a rendszer rendeltetésszerű, helyi szabályoknak megfelelő működését. Mostanra ez is megtörtént és üzembe helyezték a világ legnagyobb lítium-ion akkumulátorfarmját Dél-Ausztráliában.A hivatalos átadó eseményen Jay Weatherill, Dél-Ausztrália állam szövetségi miniszterelnöke indította be a rendszert. Weatherill az eseményen elmondta, hogy a Tesla történelmet írt, majd hozzátette, hogy szeretné háláját kifejezni a Tesla dolgozóinak, akik joggal lehetnek büszkék arra, amit felépítettek.Weatherill arról is beszélt, hogy a világ legnagyobb lítium-ion akkumulátorparkja nagyon fontos szerepet fog betölteni az ország energiaszerkezetében és a legtisztább üzenete annak, hogy Dél-Ausztrália vezető szerepre törekszik a megújuló energia előállításának és tárolásának területén.A most üzembe helyezett rendszer a jövőben képes lesz arra, hogy a francia Neon csoport által üzemeltett szélenergia-farmhoz kapcsolódva tárolja az ott megtermelt villamos energiát. Ezzel pedig a nap 24 órájában, a hét minden napján el tudják majd látni a szükséges energiával a régió háztartásait.