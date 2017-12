Trükköznek a franciák az Opelnél

Láthatóan a PSA-csoport nehéz helyzetbe kormányozta magát, az Opel megvásárlásakor ugyanis ígéretet tettek arra, hogy (1) Nagy-Britanniában nem lesznek gyárbezárások. Ezt egyelőre tartják is a visszaeső kereslet ellenére, ugyanakkor több száz alkalmazottat voltak kénytelenek elküldeni. (2) Vállalták, hogy a német üzemekben dolgozó közel 19 ezer alkalmazott esetében 2018 végéig nem kerül sor elbocsátásokra. Elbocsátások nincsenek is, viszont kénytelenek a franciák csökkenteni az alkalmazottak munkaidejét, illetve opcionálisan felajánlották most a korai nyugdíjazás lehetőségét.



Minderre pedig azért van nagy szükség, mert a PSA-nak muszáj lefaragnia a költségeket az Opelnél, a menedzsment ugyanis úgy számolt, hogy a felvásárlását követően az Opellel 2 százalékos üzemi profitmarzsot lehet majd elérni 2020-ra, míg 2026-ra ez az érték egészen 6 százalékig emelkedhet. Ezt persze nem csak a munkaerőköltségek lefaragásával érnék el a franciák, hanem a felesleges gyártókapacitások leépítése, a beszerzések összehangolása és a működési költségek csökkentése is fontos szerepet játszhat majd a tervek megvalósításában.