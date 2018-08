Automatizáció és intelligens vállalatok - Így nőhet a gazdaság (Interjú)

Az ERP-rendszereknél szintén a felhő irányába mozdul el a piac. Az SAP már évekkel ezelőtt, még a tradicionális on premise (helyszínen telepített) megoldások piacvezetőjeként felismerte, hogy szükség van felhő alapú megoldásra is. Ez többek közt megoldja a "szétfejlesztett rendszerek" jellemzőit, úgy mint a hosszas implementáció és fenntartási költségek. Így az SAP is elindult a felhőmegoldások felé, melynek szintén vezetőjévé vált. Ugyancsak látszódik, hogy más felhőpiaci szereplők, amelyek az utóbbi 5-10 évben nőttek fel a saját területükről (például a CRM, vagy a HR-megoldások), próbálnak belépni kiegészítésként a számviteli/pénzügyi/logisztikai területre, amit az SAP az ERP alapjának tekint. Két oldalról, de ugyanazon ügyfelekért küzdenek a szereplők a piacon.

Forrás: SAP

Maga a felhőpiac évről évre 50 százalék körüli rátával növekszik globálisan és a régiónkban is. Azon vagyunk, hogy ennél nagyobb növekedést tudjunk regisztrálni, amit a széleskörű termékportfoliónk segít. Az általam felügyelt 16 országból álló régióban (Ausztriától Ukrajnáig, Lengyelországtól Montenegróig) évente gyakorlatilag duplázni tudjuk e területet. Ezzel javul az előrelátható bevételek aránya is, hiszen míg a licenceladás az egy egyszeri bevétel, a felhőszerződés hosszú távra szól és a jövőbeli bevételáramlás könnyebben előrejelezhető. A vállalat célkitűzése, hogy az előre tervezhető bevételek aránya az 70 százalék felett legyen, amiben véleményem szerint jól állunk jelenleg.A közszférában a központi közigazgatás szintén igényli azokat az újításokat, amelyek az adminisztráció és a bürokrácia csökkentését, az ehhez kapcsolódó költségek visszafogását teszik lehetővé és ezek jellemzően felhőmegoldásokkal biztosíthatóak. Az országok kormányai inkább hibrid felhőmegoldást szeretnek használni, ami azt jelenti, hogy az adat "házon belül" található. Ehhez mindenhol megvan a nemzeti infrastruktúra szolgáltató vállalat. Az olyan nemzetközi szállítóknak, mint az SAP, a feladata, hogy a saját üzleti modelljüket összeegyeztessék azzal az igénnyel, hogy a nemzeti infrastruktúra szolgáltató legyen az, aki a felhőszolgáltatást nyújtja a közszféra számára. Például Európa több országában a személyügyi nyilvántartást és a teljes hr-folyamatot kezelő megoldásainkat használják így, vagy tesztelik. Az állami és állami vállalati foglalkoztatottak adatai az állami adatközpontban vannak, de a működtetés egy közös csapattal folyik, aminek egy része az SAP-nál, egy része az infrastruktúra szolgáltatónál van. Bízom benne, hogy a régióban lévő kormányok is értéket látnak ebben. Így lehet a legmodernebb megoldást a legköltséghatékonyabban, a leggyorsabb bevezetés mellett igénybe venni.Van néhány olyan nemzetközi vállalat, amely néhány évvel ezelőtt még startup volt. Ezek egy-egy területen jelentek meg felhő megoldásaikkal, majd miután kiépítették a piacukat, újabb területekre próbálnak belépni, a tortának más-más részébe is beleharapni, ahogy a piac telítődik. Szinte minden országban vannak a saját piacra célzó, ERP megoldásokkal építkező kisebb, közepes méretű cégek. Ilyen esetben a kihívás az, hogy hogyan tudják azt olyan platformra helyezni, hogy nemzetközi piacon is versenyképes legyen. Még kevés ilyen sikeres fejlesztést láttam Közép-Kelet-Európában.Az SAP -legalábbis az utóbbi 10 évben- nem vett meg közvetlen versenytársat, amivel "pusztán" a piacszerzés lett volna a célja. A legfontosabb felvásárlások között említhetjük az üzleti intelligencia területén a BusinessObjects akvizícióját, majd az adatbázis-megoldások területén a Sybase megvásárlásával erősített az SAP. A Hybris-szal egy e-kereskedelmi megoldás került az SAP-hoz, idén pedig a CallidusCloud nevű, jutalékszámításra specializálódott cég akvizíciójáról lehetett olvasni. Az SAP az organikus növekedés mellett olyan szakterületeken akvirál, ahol bővítheti a portfolióját, egyben hozzájárul ahhoz a jövőképhez, amit mi úgy szoktunk megfogalmazni, hogy intelligens vállalat.A vállalatoknál nagy az igény arra, hogy automatizálják a sok interakcióval járó folyamataikat, részben a munkaerőhiány, részben a költséghatékonyság javítása miatt. Ha például a hr-feladatokat vesszük, képzeljünk el egy olyan rendszert, ahol a munkavállalók beléphetnek a saját profiljukba, ahol elérhető minden kapcsolódó információ. Ilyen például a saját bónusztervük, a személyes értékelések, látható, hogy milyen állások vannak a vállalaton belül, amire az ő kompetenciájával lehet jelentkezni, és itt elvégezhető a képzési program számos eleme is. Tehát egy rendszerben menedzselhető az összes folyamat, ami a vállalat és a saját, vagy a kölcsönzött munkavállalója között van. Ugyanaz igaz beszállítók, alvállalkozók esetén is. Ezek teljes menedzsmentjét egy integrált megoldással el lehet látni. Az SAP javaslata szerint ezt úgy érdemes elvégezni, hogy adatot csak egyszer kelljen rögzíteni, egy közös törzsadatállomány legyen, és ha könyvelendő tranzakció keletkezik (pl. fizetést adunk, jutalékot számítunk, szerződést kötünk), ezek kerüljenek bele egy integrált ERP-megoldásba. Így minimálissá válik az adminisztráció, a manuális hibázások lehetősége és mindenki a magasabb értékű munkára fókuszálhat.

Forrás: SAP

Számomra, meglepetésként az egyik leginnovatívabb és az automatizációban mostanában legtöbbet gondolkozó szegmens a közszolgáltatók.

A gazdaság modernizálódása együtt jár a munkaerő változásával. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy valaki, aki kétkezi munkásként dolgozott egy gyárban több évig, holnaptól legyen informatikus.

Iparágtól függetlenül manapság már nem találkozom olyan közép-vagy nagyvállalati vezetővel, akit nem érdekelne az automatizáció. A gyártóipar különösen elől jár a robotizációval. Itt jellemzően már a következő lépésről beszélgetünk, hogyan lehet mesterséges intelligenciával, prediktív analitikával előre látni, hogy mikor milyen alkatrészt kell cserélni. A logisztika szintén nagymértékben érintett az automatizációval. Ezen feladatok jelen vannak a szállító cégeknél, a postáknál, a kereskedelmi vállalatoknál. Nem mindegy, hogy például mennyi idő alatt tudják érkeztetni a termékeket és hogyan tárolják őket, hány ember kell az optimális berakodáshoz. Ez is egy olyan terület, ahol a szenzorok, a beolvasók egy integrált rendszerhez kapcsolódnak, ami nagymértékben támogatja a hatékonyságnövelést.Az áram-, gáz- és vízszolgáltatók arra törekednek, hogy hogyan lehetne olyan új termék(ek)et behozni, ami plusz bevétel teremt, az ügyfeleknek pedig jobb kiszolgálást és egy erősebb kapcsolatot jelent. Például az olyan ügyfél, aki egy nagy áramfogyasztású családi házban lakik, automatikusan kapjon egy valóban testre szabott ajánlatot napelemre, mellé hitelajánlattal, kiszámolva, hogy mennyi idő alatt térül meg a beruházás.A magyar leányvállalattal rendelkező nemzetközi bankoknál az a tendencia figyelhető meg, hogy az alaptevékenységhez nem kapcsolódó területeken megélénkült a felhőmegoldások használata, bevezetése. Van, ahol hibrid megoldások jönnek szóba, azaz egy informatikai csapat működteti távolról a rendszert, de az ott kell, hogy legyen fizikailag az adott országban, az adott banknál.A HANA technológia. Ezzel egységesen és valós időben lehet kezelni a többféle (tranzakciós és analitikai) adatokat. Már 25 ezer feletti ügyfélszámunk van. Erre a platformra épül az SAP legújabb megoldása, a C/4HANA is, amellyel a CRM (ügyfélkapcsolat menedzsment) világpiacon kívánunk az elsők lenni. Ez egy mesterséges intelligenciával is megtámogatott ügyfélélmény keretrendszer, mellyel többek közt személyre szólóan lehet ügyfelek millióinak információkat biztosítani, az adatokat menedzselni.Magyarországon a híradások szerint már eljutottunk arra a szintre, hogy a fel nem használt erőforrások, a bevethető munkaerő gyakorlatilag elérte a határait, sőt számos ágazatban munkaerőhiány van. Az automatizáció nagy növekedést adhat a gazdaság egésze számára.Azt kell megtanulni, hogy az automatizált folyamatokon belül, például az érintőképernyős kijelzőn milyen adatot szükséges figyelni, abból milyen következtetést kell levonni. Fontos, hogy a vállalaton belül az ilyen típusú képzéseket és támogatást megkapják a munkavállalók.Már programozni sem nagyon kell, ezt is automatizálják -egy bizonyos szinten- az ún. no-code, vagy low-code platformok. Ne higgyük azt, hogy csak informatikusokat kell képezni Magyarországon! Amikor a teljes gazdaságról beszélünk, akkor ez egy hiányszakma ma, ami megfelelő támogatással, jó akciókkal rövid-középtávon lefedhető.Oktatás tekintetében az válik egyre fontosabbá, hogy az iparági (pl. jogász, agrármérnök, közgazdász) tudás kiegészüljön infokommunikációs ismeretekkel. A jövő szempontjából alapvető, hogy bármilyen képzésben olyan digitális tudással gazdagodjanak a tanulók, amit a jövőbeni munkaadóiknál azonnal ki tudnak használni. Ha például valaki a vendéglátóiparban, szállodában kíván dolgozni, versenyképességi tényező, hogy tudja azt, miként lehet működtetni, optimalizálni az ottani folyamatokat az informatikai rendszerek segítségével, miként gyűjtheti, hasznosíthatja a nagymennyiségű adatokat, vagy éppen hogyan ad értéket a szállodavezetés számára a szenzortechnológia.Nem volt ilyen. Mi eddig mindig fel tudtuk venni a megfelelő munkatársakat- persze ezért erőfeszítést kell tenni. Több éve szorosan együttműködünk egyetemekkel, nagyszámú gyakornokkal dolgozunk együtt, akik szintén viszik a vállalat jóhírét: Szilícum-völgyi munkakörülmények, megfelelő fizetés, rugalmas munkavégzés, és van lehetőség az előrejutásra, a folyamatos fejlődésre.Véleményem szerint nem félni kell a mesterséges intelligenciától, hanem használni azt. Mint minden eszközt, ezt is az határozza meg, hogy azt az adott fejlesztőcsapat, ember, vállalat milyen célra kívánja fordítani. A nemzetközi üzleti tapasztalatok kedvezőek: az ezt használó vállalatok gyorsabb belső folyamatokról, nagyobb ügyfélelégedettségről és nyereségről számoltak be. A mesterséges intelligencia alkalmazása mára gazdasági tényező.

Forrás: SAP