Autómegosztó szolgáltatást indít a General Motors

Új szolgáltatással rukkol elő az amerikai autógyártó, a General Motors az ingatlanbérbeadással foglalkozó Airbnb-hez hasonló módon kínál majd autómegosztási szolgáltatást, így próbálva meg választ adni az iparág új kihívásaira. A tesztek nyár elején kezdődnek majd a General Motors Maven autómegosztó egységénél, a GM gépjárművek tulajdonosai a Maven platformján hirdethetik meg éppen nem használt autóikat, amelyet mások kibérelhetnek, a bevételen pedig az autógyártóval osztoznak majd.A kísérleti program, -amelynek sikeressége esetén a GM átfogó üzleti szolgáltatássá fejlesztheti az autómegosztást- újabb lépést jelenthet a társaság számára az autógyártóból mobilitási szolgáltatóvá való átmenetben. Bár a General Motors részvényei a tetőző gépjármű értékesítések és a technológiai fejlődés hatásai miatt évekig stagnáltak, az árfolyam tavaly októberben mégis új csúcsra emelkedett, miután a GM tervezett önvezető autói, és a Marvenhez hasonló szolgáltatásai végre elnyerték a befektetők tetszését.A GM Maven egységétől az egyéni vezetők már bérelhetnek gépjárművet, a társaság Maven Gig egysége pedig olyan sofőröknek ad bérbe autókat, akik olyan cégek alkalmazásában állnak, mint az Uber vagy a Lyft. Eddig a pontig ezek a gépjárművek a GM tulajdonát képezték, azonban a peer-to-peer szolgáltatás elindításával a Maven több járműhöz férhet majd hozzá anélkül, hogy az anyavállalatnak több tárgyi eszközt kellene szerepeltetnie a mérlegében.Más cégek már az autóknál is alkalmazzák az Airbnb által az ingatlanpiacon követett üzleti modellt, amely segítségével a sofőrök bérbe adhatják járműveiket, így fedezve a gépjármű tulajdonlás költségeit, vagy részesülve az extra jövedelemben. Ilyen autómegosztó cég például a Turo és a Getaround is, azonban mindketten eltörpülnek a General Motors közel 53 milliárd dolláros piaci kapitalizációja mellett.A peer-to-peer vagyis egyenrangú felek közötti autómegosztás viszonylag új piaci szegmenst jelent, azonban a Turo autómegosztónál regisztráló felhasználók száma ötszörösére, közel ötmillióra emelkedett, míg a Turonál kibérelhető autók száma megháromszorozódott az elmúlt két év folyamán. A társaság tavaly szeptemberben 92 millió dolláros tőkét vont be többek között a német Daimlertől és a dél-koreai SK Holdingtól. A Getaround mindemellett tavaly áprilisban vont be 45 millió dollárt, többek közt a Toyota Motortól.Az autóipari tanácsadócég, az AlixPartners igazgatója szerint a peer-to-peer üzleti modellnek több értelme lehet, mint az olyan autómegosztó szolgáltatásoknak, amelyek megkövetelik a járművek birtoklását és karbantartását is. Marian szerint az autógyártók készülnek az új innovációk térhódítására, ezért új üzleti modellekkel kísérleteznek.A Tesla korábban már utalt egy jövőbeli peer-to-peer autómegosztó hálózatra, azonban a Tesla vezér, Elon Musk által 2016 júniusában felvázolt jövőkép egy teljesen önvezető járművekre épülő szolgáltatásra utalt. Elon Musk szerint a felhasználók a Tesla telefonos alkalmazása segítségével könnyedén hozzáadhatják autóikat a Tesla megosztott-autóflottájához, és tehetnek szert jövedelemre amíg nyaralnak, vagy éppen dolgoznak, ezáltal ellensúlyozva -esetenként meghaladva- a tulajdonosok által havonta fizetett hitel- vagy lízingdíjakat. A Tesla CEO-ja szerint ezáltal drasztikusan csökkenthető a gépjármű tulajdonlás költsége, egészen egy olyan pontig, ahol szinte bárki megengedhet magának egy Teslát. A teljesen önvezető Teslákra talán még néhány évet várni kell, azonban Musk azóta keveset beszélt a társaság autómegosztó szolgáltatásáról.Az American Car Rental Association -az Enterprise Holdingot és a Hertzet is magában foglaló lobbiszervezet-, a peer-to-peer autómegosztási modell kihívásaira adott válaszában azt szeretné elérni, hogy a törvényhozók szüntessék meg az olyan, a szervezet által tisztességtelennek tekintett adózási kiskapukat, amelyek lehetővé teszik az autómegosztó szolgáltatást kínáló cégek számára az adófizetés elkerülését.A Turo emellett San Francisco városával is jogvitában áll, miután a város az autóbérlési társaságokhoz hasonlóan szabályozni kívánja az autómegosztó szolgáltatást nyújtó cégeket, továbbá a saját repülőterétől is távoltartaná a Turo-t.A General Motors a Maven autómegosztó egységének felfuttatása mellett az önvezető technológiával is előrehaladt a társaság San Francisco-i, Cruise Automation egységében. A Cruise a GM elekromos autójának, a Chevy Boltnak önvezető verzióját fejlesztette ki, továbbá egy applikációt is, amelynek segítségével az autók robottaxiként is felhasználhatók majd a jövőre elinduló közösségi személyszállítási szolgáltatás keretében. A General Motors egyelőre nem döntött arról, hogy a tervezett önvezető gépjármű üzletágában a Cruise által kifejlesztett applikációt, egy, a Lyft autómegosztóhoz hasonló partnercéget, vagy egyéb, új innovációt alkalmazzon-e.